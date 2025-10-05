為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中秋連假秋老虎肆虐！ 內湖連2天38℃ 11縣市亮高溫燈號

    2025/10/05 15:25 即時新聞／綜合報導
    時序進入10月，台灣天氣依舊炎熱。（資料照）

    時序進入10月，台灣天氣依舊炎熱，今（5日）台北內湖再度出現38℃高溫，連兩天達38℃，新北新店區高溫也達37.3℃，氣象署持續針對全台11縣市發布高溫燈號。

    根據中央氣象署觀測顯示，內湖今下午1點10分觀測到38℃高溫，是今全台最高溫，昨內湖也觀測到38℃，在中秋連假期間連兩天站上38℃，新北新店區的屈尺測站今也有37.3℃；署暑氣象站最高溫則是台北測站的35.5℃。

    氣象署持續針對全台11縣市發布高溫燈號，各地天氣晴朗炎熱，今白天台北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、台中市、台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣為黃色燈號，請注意。

    請民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

