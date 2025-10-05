視察七股災後復建 賴清德勉加速收尾

總統賴清德昨至七股視察風災後復建進度，目前僅剩零星災戶待修復，肯定中央與地方合力成果，期勉市府持續加速收尾，讓居民早日回歸正常生活，巡視民宅過程也致贈中秋禮盒表達關懷與祝福。（台南市府提供）

賴清德由台南市長黃偉哲與立委林俊憲、郭國文等人陪同前往七股區西寮里關心災後復建情形，聽取七股潟湖沙洲與護岸修復計畫簡報。黃偉哲表示，丹娜絲颱風造成西寮里災情嚴重，市府第一時間整合中央與地方資源，優先進行堤防加固，同時加速修繕當地活動中心，使其能重新發揮社區功能；至於受災慰助金則以專案方式處理，確保能以最快速度發放到受災戶手中。

賴清德指出，丹娜絲颱風所行走的路線是120年難得一見，南部也因此遭受重創，能有如此高效的重建速度，有賴於地方政府與中央的積極合作，也包括暫時先暫停地方建設，將建設工班全數用於重建，使速度與品質兼具。維護民眾生命財產安全是政府的首要責任，台灣常受颱風、地震及氣候異常影響，市府相關單位應持續落實清淤、防汛等例行工作，與醫師同樣是「救人」的工作，能讓市民獲得更完善的安全保障。

水利局長邱忠川說明，感謝行政院支持台南市所提出17.6億元治水經費，推動七股潟湖沙洲復育、大寮排水整治、防潮閘門與社區抽水設施等整體防護強化計畫，全面提升沿海防災能力。

