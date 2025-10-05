中秋節闖關高峰！金門小三通有「貴」台 提醒旅客勿中「餡」阱

金門小三通入境通關前有一個特大號的「肉鬆月餅」，提醒旅客中秋節不要從疫區帶豬肉入境，以免誤入「餡」阱。（記者吳正庭攝）

金門小三通入境處有1個展示「貴」台，物品標示金額1萬元起跳，大部分是20萬元，比一旁昇恆昌免稅商店精品還要貴；物品都是提醒旅客勿攜帶來自疫區的農畜產品，由於中國仍是非洲豬瘟疫區，凡自中國攜帶豬肉入境，即使第一次被查獲，直接開罰20萬元。

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，中秋節前後是旅客攜帶、貨運快遞及國際郵包違規輸入動物產品數量最高峰，尤其境外輸入含豬肉的月餅更是違規大宗，也是傳入非洲豬瘟最大風險來源，呼籲旅客小心「餡」阱。

農業部動植物防疫檢疫署高雄分署金門檢疫站擔心小三通旅客「誤帶」，在旅客下船不到1分鐘處，就掛上斗大的「第一次處罰鍰新台幣20萬元」看板，並在證照查驗口前闢「專區」，翻拍各式禁止攜帶入境的動物、植物及其生鮮產品照片；此外，針對中秋節連假製作特大號的「肉鬆月餅」、「五仁月餅」，還有「餡餅」、「鳳爪」、「牛肉粒」等違禁品，標示罰款1萬元、3萬元、20萬元，猛一看，像價格「貴鬆鬆」專櫃。

防疫單位再三宣導，仍有旅客不買單，9月有來自中國母子3人，未理會海關事先提醒，帶6個肉鬆麵包闖關被海關人員查獲，終因繳不出罰款20萬元，持有人被依法遣送出境，5年不得入境。

財政部關務署高雄關高雄機場分關離島派出課統計，今年1月到9月底，在金門小三通查緝到違規攜帶農畜產品，其中農產品219件、121.51公斤，畜產品28件、19.97公斤，均依法移送裁處。

農業部動植物防疫檢疫署在金門小三通旅客下船不遠處，即設置一個「第一次處罰鍰新台幣20萬元」看板。（記者吳正庭攝）

金門小三通入境通關前有一個「貴」台，物品標示的金額有1萬元、3萬元、20萬元，提醒旅客中秋節不要從疫區帶豬肉產品入境，以免挨罰。（記者吳正庭攝）

防檢單位設計醒目看板，希望小三通旅客都能「看得見」。（記者吳正庭攝）

每遇連假，金門海關人員都忙得不可開交。（記者吳正庭攝）

