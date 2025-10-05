為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    搶搭世博曝光！台南首創日本交通樞紐打造觀光案內所

    2025/10/05 15:21 記者王姝琇／台南報導
    配合台南觀光案內所活動，車站內也設置台南城市形象廣告，吸引民眾駐足觀看。（南市觀旅局提供）

    配合台南觀光案內所活動，車站內也設置台南城市形象廣告，吸引民眾駐足觀看。（南市觀旅局提供）

    深耕國際觀光市場，南市觀旅局10月5、7日於大阪市南海電鐵難波車站舉辦台南觀光推廣活動，首創於日本交通樞紐打造台南觀光案內所，開創海外推廣新模式，配合實體活動與廣告，預估可觸及逾300萬人次。

    台南觀光推廣實體活動首次進駐日本主要交通樞紐，以觀光案內所的形式呈現，案內所展示多種台南觀光手冊與地圖摺頁，內容涵蓋市區散步、觀光公車與機場快線等交通指引，以及溫泉景點、旅館住宿等多元資訊，並因應世博期間的國際觀光客需求，準備日、英、中三種語言版本，方便不同國籍旅客取用。另外現場也規劃拍照牆與互動集客活動。

    觀旅局長林國華表示，台南市持續以透過高人流交通樞紐展示台南觀光亮點與互動體驗。為配合活動同步擴大聲量，自9月29日至10月12日，觀旅局結合車站柱體廣告投放台南主題形象廣告。

    林國華說，南海電鐵難波車站設置觀光案內所，提供外語旅遊資訊手冊與摺頁，其中包含為國際觀光客規畫的3天2夜深度推薦遊程，緊接於10月7日在大阪市中央公會堂舉辦台南觀光講座與北門鹽田御守DIY體驗，邀民眾坐下來深入了解台南。

    台南市長黃偉哲表示，在大阪南海電鐵難波車站舉辦推廣活動，是地方政府海外行銷的一項創舉，更是台南邁向國際的重要一步。

    台南祭出觀光創新推廣模式，於日本大阪難波車站打造台南觀光案內所。（南市觀旅局提供）

    台南祭出觀光創新推廣模式，於日本大阪難波車站打造台南觀光案內所。（南市觀旅局提供）

    難波車站台南觀光案內所首日登場吸引往來民眾了解台南觀光資訊。（南市觀旅局提供）

    難波車站台南觀光案內所首日登場吸引往來民眾了解台南觀光資訊。（南市觀旅局提供）

