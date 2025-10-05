毛孩也能繼承遺產？ 專家：可立遺囑或信託安排牠的未來

毛小孩被視為家庭成員，許多飼主會開始關注寵物未來照護安排與經濟保障。示意圖與新聞無關（高市動保處提供）

「如果哪一天我突然不在了，我家的貓誰來照顧？」高雄市動保處於昨天「世界動物日」舉辦「好伴講座－誰能照顧留下的牠？」講座，聚焦探討飼主若因故無法繼續照顧寵物，專家表示，在台灣雖然寵物仍被視為財產，不能直接成為遺產受益人，但透過遺囑與信託設計，依舊能替毛孩安排妥當的生活。

近年來，隨著毛小孩被視為家庭成員，飼主開始關注包括身後愛寵的照護安排與經濟保障等議題。然而在台灣現行法律架構下，寵物無法被視為具有法律權利的主體，亦即不能直接成為遺產受益人，這也讓飼主在規劃遺囑與資源分配時，面臨不少限制與挑戰。

請繼續往下閱讀...

受邀的謝騏安律師分享國內外的案例指出，在美國與日本，已有「寵物信託」制度，讓主人能將資產專門留給照顧毛孩的人或機構，而在台灣，雖然寵物仍被視為財產，不能直接成為遺產受益人，但透過遺囑與信託設計，依舊能替毛孩安排妥當的生活。

現場一位民眾表示：「以前我只想到人類的遺囑，今天才知道原來也能幫寵物設計一份專屬計畫，這讓我安心許多。」另一位參與者則分享到：「我已經快70歲了，身邊的狗狗陪我十多年，如果我先走，希望有人能像家人一樣接手，不讓牠孤單。」

農業局表示，許多飼主對於「寵物未來安排」這個議題往往避而不談，透過此次講座，我們希望讓大家了解，即使無法預測未來，我們仍可以透過規劃，確保毛小孩在人生終點之後依然受到良好照護和愛，不只是在我們陪伴毛孩的當下，更是為牠的未來做好準備。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法