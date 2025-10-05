中秋連假台南半天逾12萬人湧入 觀旅局推烤肉後甩油行程

烤肉聖地虎頭埤風景區推出水陸空全攻略人潮爆滿。（南市觀旅局提供）

中秋連假第2天，台南各大景點、商圈與市集湧入大批遊客，半天吸引超過12萬人次。南市觀旅局推薦「烤肉後最佳甩油行程」，從水上極限挑戰、水彈槍對戰遊戲道、戶外攀樹體驗到文化深度體驗，甩去油膩感。

據統計，中秋連假第2天，許多遊客選擇出外踏青甩油，各親子戶外遊憩熱門景點上午就有逾4萬人次走訪。新化老街、安平老街、鹽水老街及菁寮老街亦有逾1.5萬人次；市區商圈如國華海安河樂、小西門與南紡商圈等也累計逾6萬人次到訪。

觀旅局長林國華說，許多民眾搶先在連假首日與親友歡聚烤肉，隔天不妨轉換心情，到台南逛市集、看藝術展演或參加水域遊憩活動，甩去油膩感！台南準備好豐富的滿檔活動，邀民眾動起來，不妨選擇走入古蹟「3人同行、1人免費」，或前往安平漁人碼頭找「卡比胖拉」合影，也可參加結合傳統藝陣與現代表演的「蕭壠陣頭藝術祭」或「攜西港文化祭」。

中秋連假虎頭埤風景區推出「水陸空全攻略」，不僅有烤肉套餐、水彈槍對戰遊戲及戶外攀樹體驗，還能搭乘太陽能遊湖船及電動遊園車，湧入爆滿遊客烤肉；10月18、19及25、26日刺激滿分的「葫蘆埤玩埤一夏」即將登場，帶來「水上鋼鐵人雙人飛行體驗」，水陸挑戰關卡搭配氣墊滑水道、水霧步道等設施與市集，打造水陸狂歡派對。

另外絕不能錯過「搭好行 遊台南有夠好玩」活動，集結5條台灣好行路線與7大主題體驗遊程，精選20場次獨家行程，結合職人手作、米其林必比登美食、在地人帶路秘境。

