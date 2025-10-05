竹縣環保局推動不用品回收交換據點 11月7日前有限量好康

竹東北聯社生鮮超市可回收或交換乾淨的外衣褲、裙子、洋裝、外套等，不收貼身衣物、或配件跟寢具。（取自竹縣府官網）

新竹縣政府環保局近期跟竹東鎮北聯社生鮮超市、竹東瓦當人文書店、橫山社會福利中心，共同設立二手衣物、書籍、玩（文）具及生活用品的回收交換據點，歡迎民眾對家裡用不到的外衣褲、裙子、洋裝、原文書、小說、文具用品等依照前述3個據點的不同屬性，送往響應資源回收再利用。

縣府環保局表示，前述3據點收受的品項各有不同。竹東北聯社生鮮超市部分，可回收或交換外衣褲、裙子、洋裝、外套（需外觀乾淨完整、無破損、污漬、黃斑或起毛球）。但不收貼身衣物、或是帽子、鞋襪、包袋、飾品等配件，也不收棉被、枕頭、窗簾等寢具。

至於也在竹東的瓦當人文書店，可接受交換原文書、小說（每次上架酌收10元上架費），但不收教科書、課本、雜誌、宗教書籍、妨害善良風俗或破損不堪的書籍。

橫山社會福利中心則可交換8成新以上乾淨堪用的文具用品、沒有破損且組件完整的玩具、書籍（不含宗教、考試或違反善良風俗之書籍）、以及全新乾淨完整的生活用品。

環保局為鼓勵民眾踴躍加入二手物品交換，也配合加碼規劃限量宣導品相贈活動，民眾只要在今年11月7日以前，拿符合前述各據點規定可收的衣物、書籍、文具用品、玩具以及生活用品等，到據點回收或交換，就可當場兌換限量宣導品1份，送完就截止。

