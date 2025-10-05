為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    高鐵「寧靜車廂」兼顧親子友善 安撫孩童「乖乖」備戰

    2025/10/05 14:53 記者蔡昀容／台北報導
    高鐵精進原有安撫措施，準備「乖乖」安撫需要的孩童。（資料照）

    台灣高鐵「寧靜車廂」9月22日上路，車廂內使用3C產品聽音樂、看影片須戴耳機，講電話要到車廂與車廂間的玄關。孩童哭鬧並不在寧靜車廂的限制中，不過高鐵也精進原有的安撫措施，董事長史哲特別指示準備「乖乖」安撫孩子，以更貼近孩童需求。

    「寧靜車廂」上路之後，初期有3個月勸導期，勸導不聽者，高鐵可拒絕載送。據了解，措施上路半個月以來，車廂內大聲講電話、手機直接撥放影片情況減少，經列車長勸導之後，旅客也會配合。

    高鐵「寧靜車廂」針對3C產品使用進行勸導規範，孩童哭鬧並不包含在內。若出現需要安撫孩童，列車長或服勤人員過去即有安撫措施，例如提供貼紙或列車上既有的零食等。因應「寧靜車廂」新上路，史哲特別指示準備「乖乖」，希望藉由準備孩子接受度較高的零嘴，達到更好安撫效果。

    高鐵公司表示，打造更加寧靜舒適的車廂是社會共識，過往車廂如有旅客喧譁狀況，經人員勸導後，多數願意配合遵守；高鐵也降低車內廣播頻率，盼旅客一起遵守3C用耳機、玄關講手機及降低交談音量的乘車文化。

    高鐵也強調，新制針對的是手機外放、影片觀賞未戴耳機，或在車廂內大聲用手機通電話等狀況，針對嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，列車人員以持續關心與安撫方式提供協助，並兼顧親子友善。

