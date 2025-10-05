舒緩接送車流 頭份建國國中爭設智慧家長停車接送區

舒緩接送車流，建國國中爭設智慧家長停車接送區。（校方提供）

苗栗縣頭份市人口高居全縣之冠，位於市區的建國國中新生數持續增加，今年新學期更增加6班，受益於竹科、竹南科進駐效益，建國國中班級數未來可能繼續增加。不過，建國國中旁建國路，可銜接國道1號頭份交流道，加上接送學生的家長車輛，建國路車流量於尖峰時段較高，為了避免家長接送學生出現違停狀況，校方盼爭取設置智慧家長停車接送區改善。

苗縣府則回應，將待校方提交計畫後審核。

建國國中校長方麗萍說，之前學校旁為保障學生上、下學安全設置人行步道，經盤點後校方認為可將退縮部分人行道空間改設為家長接送區，避免家長為了接送學生出現併排等違規停車，且會與行經建國路的車流衝突，反而增添風險。校方將會提供設置範圍區域計劃給縣府交通工務處。

請繼續往下閱讀...

苗栗縣議員陳光軒指出，經過初步會勘，由於頭份、竹南都會化發展迅速，加上建國國中前車流量大，不少民眾也反映家長接送車輛會與行經車輛衝突，透過智慧家長接送區設定固定時間供家長免費臨時停車接送學生，應該可以改善目前情形，等待校方提交設置範圍計畫後將再度召集會勘。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法