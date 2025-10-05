為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    牽引道中秋前夕施工完畢 新北三峽長福橋「人行便橋」重新開放

    2025/10/05 14:15 記者黃政嘉／新北報導
    新北市三峽長福橋進行改建工程，清水街牽引道施工完畢，人行便橋已重新開放。（記者黃政嘉攝）

    新北市三峽長福橋進行改建工程，清水街牽引道施工完畢，人行便橋已重新開放。（記者黃政嘉攝）

    新北市三峽長福橋跨越三峽河，連接西岸三峽老街地區與東岸安溪路一帶，市府去年4月開始拆除舊橋，現正進行改建，為縮短民眾繞道時間，水利局於施工構台鋪設人行便橋，去年11月15日開放民眾通行，近期因清水街牽引道施工及吊裝作業，人行便橋自上個月封閉，直至前天施工完畢後，已重新開放通行。

    長福橋人行便橋長度約130公尺，寬約2公尺，今天中午，許多在地民眾購買午餐行經人行便橋，新北市民簡小姐居住在長福橋東岸，今行經長福橋到市場採買，她表示，若沒開放便橋，她須繞另一邊的三峽拱橋，多花15分鐘路程，「有便橋走比較方便。」

    水利局表示，清水街牽引道類似斜坡，未來供行人、單車通行，銜接到長福橋面，近期因辦理清水街牽引道施工及吊裝，人行便橋故於9月8日至10月2日暫時封閉，完成施工作業後，已於前天中午重新開放通行，開放時間同樣是清晨6點至晚上9點，夜間維持封閉，以維民眾安全。

    關於長福橋改建暨周邊環境營造工程目前進度，水利局說明，9月已完成主橋鋼構作業，目前正辦理主橋吊索及入口引道施工作業，目前以農曆年前開放主橋中間6公尺寬度供行人通行為目標趕工，整體工程預計明年7月竣工。

    新北市三峽長福橋人行便橋已重新開放。（記者黃政嘉攝）

    新北市三峽長福橋人行便橋已重新開放。（記者黃政嘉攝）

    新北市三峽長福橋進行改建工程，清水街牽引道施工完畢，人行便橋已重新開放。（記者黃政嘉攝）

    新北市三峽長福橋進行改建工程，清水街牽引道施工完畢，人行便橋已重新開放。（記者黃政嘉攝）

    新北市三峽長福橋進行改建工程，清水街牽引道施工完畢。（記者黃政嘉攝）

    新北市三峽長福橋進行改建工程，清水街牽引道施工完畢。（記者黃政嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播