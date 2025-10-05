牽引道中秋前夕施工完畢 新北三峽長福橋「人行便橋」重新開放

新北市三峽長福橋進行改建工程，清水街牽引道施工完畢，人行便橋已重新開放。（記者黃政嘉攝）

新北市三峽長福橋跨越三峽河，連接西岸三峽老街地區與東岸安溪路一帶，市府去年4月開始拆除舊橋，現正進行改建，為縮短民眾繞道時間，水利局於施工構台鋪設人行便橋，去年11月15日開放民眾通行，近期因清水街牽引道施工及吊裝作業，人行便橋自上個月封閉，直至前天施工完畢後，已重新開放通行。

長福橋人行便橋長度約130公尺，寬約2公尺，今天中午，許多在地民眾購買午餐行經人行便橋，新北市民簡小姐居住在長福橋東岸，今行經長福橋到市場採買，她表示，若沒開放便橋，她須繞另一邊的三峽拱橋，多花15分鐘路程，「有便橋走比較方便。」

水利局表示，清水街牽引道類似斜坡，未來供行人、單車通行，銜接到長福橋面，近期因辦理清水街牽引道施工及吊裝，人行便橋故於9月8日至10月2日暫時封閉，完成施工作業後，已於前天中午重新開放通行，開放時間同樣是清晨6點至晚上9點，夜間維持封閉，以維民眾安全。

關於長福橋改建暨周邊環境營造工程目前進度，水利局說明，9月已完成主橋鋼構作業，目前正辦理主橋吊索及入口引道施工作業，目前以農曆年前開放主橋中間6公尺寬度供行人通行為目標趕工，整體工程預計明年7月竣工。

