    首頁 > 生活

    「新竹縣ESG媒合平台」誕生 提供公、私協力合作永續發展管道

    2025/10/05 14:17 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣推動公私協力一起永續發展，副縣長陳見賢（面對鏡頭者中）主持縣府內部的永續發展小組會議，近日還推出「新竹縣ESG媒合平台」。（取自竹縣府官網）

    新竹縣推動公私協力一起永續發展，副縣長陳見賢（面對鏡頭者中）主持縣府內部的永續發展小組會議，近日還推出「新竹縣ESG媒合平台」。（取自竹縣府官網）

    打造公、私協力永續發展的典範，新竹縣政府環保局推出「新竹縣ESG媒合平台」，以「政府倡議 × 企業參與」的合作模式，媒合企業ESG資源跟縣府在地永續發展需求。平台首波已上架30項縣府各局處合作的議題，若有其他媒合議題需求者也可自行提案，大家一起投資新竹縣的淨零未來。

    縣府表示，前述「新竹縣ESG媒合平台」就建置在「新竹縣永續發展暨氣候變遷環保小學堂」官網，是個公開透明的資訊橋樑，依照不同SDGs議題設置合作議題，各議題均有詳盡的媒合資訊，包括需求說明、合作方式等說明各議題內容，若企業有參與意願可點選頁面中「合作意願」按鈕以聯繫。而平台上的「ESG提案」連結按鈕，所有有媒合議題需求的單位都可點選後提出提案內容，爭取媒合機會。

    目前整個平台已整合縣府內11個局處的30項合作議題，內容有環境永續類的：環保局「推動企業協力村里社區氣候變遷調適及低碳設施改造」、工務處「回收水開放取用」、交通旅遊處「鼓勵民間企業參與綠色運輸捐贈新竹縣公共自行車」。

    也有社會共融類的：社會處「新竹縣政府辦理實物給付方案計畫」、衛生局「社區心理諮商服務計畫」、教育局「弱勢國小學童陽光早餐計畫」以及原住民族行政處「支持新竹縣原住民族展銷中心特色商品認購」，提供企業具體且多元的參與途徑。

