台中影像辨識車格設置目標數一再跳票 議員批智慧停車淪「畫大餅」

台中市推動智慧停車，設置影像辨識智慧車格推動無紙化停車，首波已於9月初正式啟用296格，但台中市議員黃守達質疑影像辨識車格建置期程延宕，設置目標更不斷下修，原本稱去年底完成907格，今年3月更號稱到今年底要完成1700格，結果費時一年迄今只完成777格，一再「畫大餅」，卻一再跳票，憂台中智慧停車進程卡關；交通局長葉昭甫指出，分區漸進調整，持續努力建置中。

黃守達指出，交通局推動智慧化停車，其中設置影像辨識車格推動停車無紙化，但相關建置進度不斷延遲，影像辨識車格設置目標也一再下修，市府在2024年1月與廠商簽約，去年7月宣布年底設置907格，但在去年10月的市政會議報告中改成896格，結果到這次議會大會進行相關專案報告，費時近一年時間，卻只完成777格。

黃守達指出，不僅設置進度慢，啟用進度也是一拖再拖，到今年9月8日才啟用296格，預計年底前還要啟用290格，就算達成，年底前啟用僅586格，但交通局在今年3月又發佈新聞宣布今年底前要完成1700格影像辨識車格，交通局從簽約至今快要兩年，設置進度卻一延再延，又一邊「畫大餅」，實際推動進度距離目標嚴重落差，究竟何時才能達標。

葉昭甫指出，因台中市啟用全國僅見的低位影像辨識（AVI）設備，須確保設備上線及校正、實測可靠度等，目前分區設置中，9月8日起在台中國家歌劇院附近先推動296格影像辨識車格上線，屆時視停車辨識可靠度結果後，可以陸續加速建置，目前該區段啟用影像辨識後，停車車號正確率達99.8%、時間正確率達100%，顯示系統穩定，後續努力依期程建置；但他強調，智慧停車設置期間民眾停車服務效能不會受影響。

