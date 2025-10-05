為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台北水舞嘉年華中秋後重磅回歸 雙十連假YOYO 25週年慶生之夜登場

    2025/10/05 14:14 記者蔡愷恆／台北報導
    台北水舞嘉年華因花蓮災情嚴重，暫停展演，不過將在中秋連假後全面恢復表演。（台北市觀傳局提供）

    台北水舞嘉年華因花蓮災情嚴重，暫停展演，不過將在中秋連假後全面恢復表演。（台北市觀傳局提供）

    台北水舞嘉年華因花蓮災情嚴重，暫停展演，不過將在中秋連假後全面恢復表演。台北市觀傳局表示，7日至19日18時30分至20時30分，每30分鐘就會上演一場水舞秀，共有五場演出。此外，本週適逢國慶連假，也是YOYO 25週年，將在11日晚間演出YOYO金曲。

     

    觀傳局表示，今年水舞嘉年華特別以流行音樂動感節奏搭配變化多端的「河面＋橋面」雙水舞，水幕投影、噴泉水舞、爆破水柱、噴火龍及七彩霓虹雷射燈光互相搭配，在基隆河上盡展水舞魅力。

    觀傳局指出，本周適逢國慶連假，同時也是YOYO 25週年，11日特別規劃「慶生之夜」，YOYO藝人柳丁哥哥將與國際卡通IP「阿奇幼幼園」當中的阿奇老師帶來活力唱跳，演出YOYO金曲《生日快快樂》。

     

    觀傳局強調，因應水舞嘉年華大批觀賞人潮，觀傳局已與警察局合作改善基4門進出場動線、優化號誌調整及交通與自行車管制措施，也已增設管制指示牌加強指引進出場方向，呼籲民眾配合工作人員指引以確保安全。

    觀傳局也建議，觀賞水舞民眾可往鄰近的成美長壽橋及麥帥一橋方向離場，感受河濱涼風之餘也可避開散場人潮。

