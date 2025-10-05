為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    維也納機場貴賓室招待「邪惡料理」 一票台灣人崩潰：變拷問室！

    2025/10/05 17:04 即時新聞／綜合報導
    不少民眾對提供各種服務的「機場貴賓室」，有著高級、奢華等印象。示意圖。（資料照，彭博）

    不少民眾對提供各種服務的「機場貴賓室」，有著高級、奢華等印象。但近來有台灣網友分享，自己先前去奧地利維也納國際機場（Vienna International Airport），一進到機場貴賓室，便發現桌上放著一道神似台灣邪惡料理「三色豆」的餐點，讓他當場嚇得傻住，文章曝光後，掀起廣大網友熱議。

    據悉，日前社群平台Threads瘋傳一張照片，根據原PO描述，照片中一大鍋裝有綠色碗豆、黃色玉米與紅色甜椒的料理，是維也納機場貴賓室招待的「蔬菜大雜燴」餐點。由於它的外型乍看之下很像台灣評價兩極的「三色豆」，讓屬於不喜歡「三色豆」的原PO頓時食慾全無，並將餐點拍下後，分享到社群平台與眾人吐槽。

    畫面曝光後，意外勾起許多同樣不喜「三色豆」的網友悲鳴，「我光想像那個味道都覺得...」、「小時候營養午餐的陰影都回來了」、「你確定是去貴賓室不是去拷問室？」、「把那個躲在廚房的台灣籍阿姨給我叫出來」、「這還好，我搭東方航空，飛機餐是三色豆漢堡........第一次覺得寧願餓死也別吃飛機餐」。

    也有網友留言緩頰，「其實這個不難吃，不要加青豆，胡蘿蔔，玉米就蠻美味的」、「有沒有一種可能，只有台灣人討厭三色豆，會和便當菜做連結」、「歐洲人很多時候都是吃這些，學校也是，貴賓室食物不會給你太好，頭等艙才會」。還有曾去過維也納機場的網友表示，貴賓室食物普遍不好吃，唯一可取的只有酒類。

