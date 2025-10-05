獨家》台中女2萬通電話戰勝「蛋黃酥之亂」 樂秀1500顆「金磚海」

她特地讓最大功臣的小侄子坐在中央合照。（蔡小姐提供）

中秋節前再掀蛋黃酥大戰，引發「蛋黃酥之亂」鼻祖的彰化名店更是掀起搶購潮，台中蔡小姐號召家族總動員，號稱光是打電話就連撥了兩萬多通，才好不容易搶到1500顆蛋黃酥，前兩天到貨後，她把滿滿戰利品擺滿整個客廳，壯觀程度宛如「黃金地毯」，照片曝光立刻引爆熱議。

據了解，該名店在8月底公告，每天上午9點到12點、下午2點半到5點半開放電話訂購，一旦售完就自動轉語音，蔡小姐回憶，開放電話訂購第一天一到9點，全家5支手機立刻進入「狂撥模式」，以APP設定每5秒重撥一次，從早到晚扣除中午休息時間就是打不通，但大家不放棄，隔天一早9點5支手機再度總動員，打到9點8分時依舊未果，9點9分，剛起床念國小三年級侄子接手其中一支手機隨手一撥，竟奇蹟接通，全家頓時歡聲雷動。

請繼續往下閱讀...

「真的快放棄了，沒想到最後居然靠小孩打通！」蔡小姐說當場一口氣訂下1500顆，前兩天取貨後決定留下紀念，把蛋黃酥一盒盒從紙箱搬出先擺滿茶几，再鋪到整排沙發，整個客廳瞬間閃閃發亮，畫面比金磚還壯觀，還特地讓最大功臣的小侄子坐在中央合照，笑說：「沒有他，就沒有這一片黃金地毯！」

而照片一傳到群組，親友驚呼連連：「太浮誇了吧！」、「蛋黃酥靠打兩萬通才換到，是奇蹟」、「這小侄子比黃牛厲害」、「送禮送到這種程度，收的人壓力山大」，蔡小姐則笑稱，現在唯一的壓力，就是「數量雖多，但親友名單更多」，如何分配才是最甜蜜的負擔。

電話撥通訂到時間顯示在9點9分。（蔡小姐提供）

蔡小姐說，前兩天取貨後決定拍照留下畫面紀念。（蔡小姐提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法