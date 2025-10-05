為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中秋連假不休息 台南做工行善團修弱勢屋送暖

    2025/10/05 13:25 記者王涵平／台南報導
    台南做工行善團中秋不休息，木工工會及電氣工會今前往後壁區修繕弱勢屋。（記者王涵平攝）

    台南做工行善團中秋不休息，木工工會及電氣工會今前往後壁區修繕弱勢屋，志願協會志工在二手倉庫協助整理家具贈送案家，餐飲工會在修繕現場提供中餐，為志工鼓勵打氣。

    職業災害預防及重建中心執行長李柏昌等人代表勞動部長洪申翰慰問志工，贈送護目鏡、口罩等護具給志工。

    後壁區上茄苳的76歲郭老先生獨居，重度身障，住家房屋老舊又歷經丹娜絲颱風侵襲，受損更加嚴重，做工行善團啟動修繕計劃，今日進行內部裝潢及天花板輕鋼架作業，電氣工會配合裝潢調整線路，二手倉庫整理好床組、衣櫥、桌椅等家具送至案家。後壁區菁寮後廍80多歲黃女士獨居，老舊房屋因丹娜絲颱風嚴重受損，做工行善團今日展開修繕作業。

    南市勞工局長王鑫基表示，本週假日家庭志工共有5對夫妻檔，木工工會田政仕及黃麗娜，志願服務協會梁志男及林佳香、黃吉利及吳秋美，餐飲工會為郭國仁理事長及錢畇方，以及林佑厚及劉雅惠；父子檔有電氣工會的蘇竣明及蘇揚智。

