議員批青年局AI客服輸ChatGPT 青年局：語意模糊致回覆不精確

台北市議員陳重文發現青年局明年預算新增編列新聞AI生成及客服系統模型使用費，他實際使用後批青年局官方AI客服不只錯誤，還答非所問，稱青年局砸錢卻輸搜尋引擎。（翻攝自台北市青年局官網）

台北市議員陳重文近日提書面質詢，表示在審查青年局明年預算時，發現該局新增編列新聞AI生成及客服系統模型使用費，他實際使用後批青年局官方AI客服不只錯誤，還答非所問，稱青年局砸錢卻輸搜尋引擎。青年局則回應，編列智慧客服系統預算為10萬元，且AI客服屬於新興應用，系統仍持續學習。青年局補充，若是針對語意模糊、關鍵字不明確或資料描述不足的提問，可能導致回覆不精確，青年局也啟動改善機制，確保資訊與使用者需求相符。

陳重文表示，在青年局官網使用AI客服查詢「本月有哪些活動」，卻跳出12月活動內容；而在ChatGPT中搜尋「台北市政府青年局這個月有哪些活動」，則顯示4場10月活動內容，讓人感到「不可思議」。陳重文也說，在青年局官網透過AI無法找到場地租借資訊，卻可以在Google搜尋的AI摘要中找到更詳盡正確的內容。

請繼續往下閱讀...

青年局解釋，智慧客服以官網既有公開資料為基礎，依民眾提問內容即時擷取並生成答覆，不過AI客服是新興應用，系統持續改良，而對於提問模糊、關鍵字不明確或是資料描述不足，也會影響回覆精確度。青年局已經啟動持續改善機制，除了檢討資料結構，也補充關鍵字訓練並加強模型測試流程，讓回應能夠更貼近使用者需求。

青年局表示，智慧客服上線後已能即時回覆民眾有關青年創業輔導、補助申請、實習資訊及職涯進修等常見問題，並依使用情形持續訓練語意模型，使系統能更準確理解提問意圖，亦同步擴充知識資料庫內容，蒐集使用者回饋作為優化依據。

青年局說明，導入「智慧客服系統」是配合市府推動數位治理政策，期望縮短民眾查找時間，減少電話及臨櫃詢問量能壓力，並提升整體服務效率與行政效能，明年編列智慧客服系統預算為10萬元。此外，為確保民眾疑問均獲妥善處理，當AI客服無法正確判斷或答覆時，系統會自動引導使用者轉接人工客服，由專人即時提供協助。

台北市議員陳重文發現青年局明年預算新增編列新聞AI生成及客服系統模型使用費，他實際使用後批青年局官方AI客服不只錯誤，還答非所問，稱青年局砸錢卻輸搜尋引擎。（翻攝自台北市青年局官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法