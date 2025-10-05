為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    振興花東觀光 徐佳青：僑胞赴花東旅遊可領最高4000元補助

    2025/10/05 13:33 記者黃靖媗／台北報導
    僑委會委員長徐佳青今（5）日主持「114年十月慶典僑胞回國報到暨全球搭僑同心記者會」，會後並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    雙十國慶將至，僑委會委員長徐佳青表示，僑委會攜手35家旅行業者，推出174條觀光旅遊路線，希望返國僑胞藉此機會體會每個縣市的特色，符合條件的僑胞可申請最多3000元的旅遊補助，而為了振興花東觀光，僑委會也加碼補助至花東旅遊的僑胞，每人最高可申請4000元旅遊補助。

    僑委會今日舉辦「十月慶典僑胞回國報到暨全球搭僑同心記者會」，今年有近4000名僑胞報名參加國慶活動。

    僑委會今年依往例準備贈與僑胞的114年國慶紀念品，徐佳青說明，今年紀念品的手提袋設計融入台灣農家特色茄芷袋的圖騰象徵，還有紀念棒球帽、涼感巾與折扇，全都是台灣製造的高品質紀念品。

    僑胞旅遊補助方面，徐佳青指出，為鼓勵僑胞回國參加雙十國慶、推廣台灣觀光，僑委會攜手35家旅行業者，推出174條具有人文特色及觀光亮點的旅遊路線，希望所有返國的僑胞能藉此機會，到處走走看看台灣的變化，以及每個縣市的特色，符合條件的僑胞每人可申請最多新台幣3000元旅遊補助。

    為振興花東觀光，徐佳青指出，僑委會也加碼補助至花蓮縣及台東縣旅遊的僑胞，提高補助金額為每人新台幣4000元。

