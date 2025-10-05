為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市國際風箏節禁汽車引爆商家怒氣 市府：維持交管與汽車禁入

    2025/10/05 13:59 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市國際風箏節禁汽車進入引爆周邊商家怒氣，市府表示今天仍維持交管與汽車禁入。圖為活動現場風箏飛揚情形。（記者洪美秀攝）

    新竹市國際風箏節禁汽車進入引爆周邊商家怒氣，市府表示今天仍維持交管與汽車禁入。圖為活動現場風箏飛揚情形。（記者洪美秀攝）

    新竹市府中秋連假舉辦國際風箏節，但因實施交通管制及汽車禁入新竹漁港等管制措施，引爆新竹漁港周邊餐廳商家及漁港直銷中心攤商怒火，直銷中心攤商大嘆「泰國蝦螃蟹及龍蝦都死了，攤商生意也死了」，市議員劉康彥也提到，不少人都提到今年風箏節人潮比往年少很多，建議市府進行交通管制的滾動式調整，視交通狀況開放港區停車場，讓遊客和消費者就近停車，再視港內停車與可容留的狀況，滾動式調整交管措施。

    市府產發處說明，因今天是國際風箏節最後一天，預計人潮將比昨日更多。為維持現場交通安全與動線順暢，仍持續不開放一般遊客汽車進場，僅保留身障者專屬免費停車位，但也開放計程車與多元計程車自由進出。請遊客利用頭前溪左岸、海山漁港、樹林頭停車場及新竹火車站等四大接駁站的免費接駁車；或騎機車前往。

    劉康彥說，看到網友的留言，影響今年國際風箏節人潮的原因除民眾安排出國或他縣市旅遊外，因新竹漁港交通管制禁止遊客汽車進入（連要買海鮮的民眾也進不去），再加上太熱、風不給力及活動內容大同小異，影響遊客前往意願。他了解辦大型活動不容易，市府今年加強接駁，一律導引汽車至外圍。但經連假第一天測試，不僅活動人潮少，直銷中心業者更被迫錯失中秋連假採買旺季。

    有網友留言去年塞爆眾人怨聲載道，今年不塞還是罵。但他認為，被罵沒關係，如何改善比較重要。建議市府開放港區停車場，讓遊客和消費者就近停車，再視港內停車與可容留的狀況，滾動式調整交管措施，適時導引車流或彈性開放，以符合民意。

    新竹市國際風箏節禁汽車進入引爆周邊商家怒氣，直銷中心攤商更抱怨中秋連假是燒烤旺季，居然生意比平常還慘。（記者洪美秀攝）

    新竹市國際風箏節禁汽車進入引爆周邊商家怒氣，直銷中心攤商更抱怨中秋連假是燒烤旺季，居然生意比平常還慘。（記者洪美秀攝）

    新竹市國際風箏節禁汽車進入引爆周邊商家怒氣，市府表示今天仍維持交管與汽車禁入。（照片取自劉康彥臉書）

    新竹市國際風箏節禁汽車進入引爆周邊商家怒氣，市府表示今天仍維持交管與汽車禁入。（照片取自劉康彥臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播