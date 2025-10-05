竹市國際風箏節禁汽車引爆商家怒氣 市府：維持交管與汽車禁入

新竹市國際風箏節禁汽車進入引爆周邊商家怒氣，市府表示今天仍維持交管與汽車禁入。圖為活動現場風箏飛揚情形。（記者洪美秀攝）

新竹市府中秋連假舉辦國際風箏節，但因實施交通管制及汽車禁入新竹漁港等管制措施，引爆新竹漁港周邊餐廳商家及漁港直銷中心攤商怒火，直銷中心攤商大嘆「泰國蝦螃蟹及龍蝦都死了，攤商生意也死了」，市議員劉康彥也提到，不少人都提到今年風箏節人潮比往年少很多，建議市府進行交通管制的滾動式調整，視交通狀況開放港區停車場，讓遊客和消費者就近停車，再視港內停車與可容留的狀況，滾動式調整交管措施。

市府產發處說明，因今天是國際風箏節最後一天，預計人潮將比昨日更多。為維持現場交通安全與動線順暢，仍持續不開放一般遊客汽車進場，僅保留身障者專屬免費停車位，但也開放計程車與多元計程車自由進出。請遊客利用頭前溪左岸、海山漁港、樹林頭停車場及新竹火車站等四大接駁站的免費接駁車；或騎機車前往。

劉康彥說，看到網友的留言，影響今年國際風箏節人潮的原因除民眾安排出國或他縣市旅遊外，因新竹漁港交通管制禁止遊客汽車進入（連要買海鮮的民眾也進不去），再加上太熱、風不給力及活動內容大同小異，影響遊客前往意願。他了解辦大型活動不容易，市府今年加強接駁，一律導引汽車至外圍。但經連假第一天測試，不僅活動人潮少，直銷中心業者更被迫錯失中秋連假採買旺季。

有網友留言去年塞爆眾人怨聲載道，今年不塞還是罵。但他認為，被罵沒關係，如何改善比較重要。建議市府開放港區停車場，讓遊客和消費者就近停車，再視港內停車與可容留的狀況，滾動式調整交管措施，適時導引車流或彈性開放，以符合民意。

新竹市國際風箏節禁汽車進入引爆周邊商家怒氣，直銷中心攤商更抱怨中秋連假是燒烤旺季，居然生意比平常還慘。（記者洪美秀攝）

新竹市國際風箏節禁汽車進入引爆周邊商家怒氣，市府表示今天仍維持交管與汽車禁入。（照片取自劉康彥臉書）

