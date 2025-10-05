機器人須過5關爭桂冠 TDK盃大贏家出爐

教育部技職司長楊玉惠（左一）頒發自動組第一名給明新科大─三人行團隊。（教育部提供）

教育部指導、財團法人 TDK文教基金會贊助、國立雲林科技大學主辦第29屆「TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽」，全國計17所大專校院、共45支隊伍參賽，參賽隊伍需操控機器人跨越5大關卡爭逐桂冠，經3天激烈競技後，由教育部技職司長楊玉惠頒發大獎，明新科技大學為今年大贏家，「明新科大─三人行」拿下自動組競賽獎第一名，「明新科大─大調查部隊」奪遙控組競賽獎第一名，兩支冠軍隊伍將各獲20萬元獎金，並獲補助赴日本觀摩NHK Robocon機器人大賽，拓展國際視野。

今年競賽主題為「群英會雲林」，以雲林在地文化與特色為核心，設計5大挑戰關卡：「西螺大橋」跨越壯麗的大橋，象徵堅毅穩健的基礎實力；「古坑咖啡雲科店」模擬咖啡運送與擺設，展現細膩的操作精準度；「古坑柳丁園」收穫在地農產，體驗智慧農業與自動化的結合；「華山髮夾彎」挑戰蜿蜒曲折的路線，檢驗機器人的靈活度與穩定性；「西螺七崁群英會」最終大會師，齊聚完成任務，象徵團隊合作與榮耀時刻。

楊玉惠表示，教育部長期致力推動大專校院創新實作與跨域學習，期望學生能透過競賽展現創意思維與工程實務能力，進而厚植產業人才基礎，TDK盃是結合產官學資源的重要平台，提供學生舞台實踐所學，更引導青年將科技應用於在地文化，培養跨領域整合與解決問題的能力。獲獎名單已公布於第29屆TDK盃網站。

教育部技職司長楊玉（ 左一）頒發遙控組第一名給明新科大─大調查部隊。（教育部提供）

