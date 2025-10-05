中市沙鹿興安社區中秋晚會摸彩惹議 社區發展協會質疑是選舉操作

沙鹿區興安社區發展協會昨晚在永安宮舉中秋晚會摸彩活動，民眾質疑主持人「挑」摸彩券，疑有作弊嫌疑。（擷取自「沙鹿之美」）

台中市沙鹿區興安社區發展協會昨晚在永安宮舉中秋晚會摸彩活動，因主持人在摸彩箱中挑挑撿撿，遭民眾質疑「很公開透明的不公平、不公正」，「把台下的人都當瞎子」；協會理事長及當地里長則表示，主持人是主辦單位請來的外地人，根本不認識當地人，只是將疊在一起的摸彩券分開來，並未作弊，是民眾誤會了，並質疑是對手選舉操作。

沙鹿區興安社區發展協會昨晚在永安宮舉中秋晚會摸彩活動，疑有民眾未抽到獎項，不滿在臉書社群「沙鹿之美」po文表示，沙鹿興安里，滿心期待的一個中秋晚會，從晚上7點半到10點都沒有抽中獎項，原來摸獎券的人是用「挑」的；網友則紛紛回應「吃相難看」，「直接不演了，也是一種直接公開透明的意思」。

興安里長白來清表示，那是民眾誤會了，因摸彩券會疊在一起，主持人只是將下方的摸彩券翻上來，強調主持人是外地人，又不認識當地民眾，如何挑選中獎人。

興安社區發展協會理事長何敏蓉指出，因摸彩券會疊在一起，主持人才將彩券挑選出來，主持人是外地人，又不認識當地民眾，如何作弊？強調選舉快到了，反對派故意操作引發糾紛。

