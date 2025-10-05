中秋連假民眾出遊多 中市加強稽查計程車收費

10月連續假期多，中市加強稽查計程車收費。（圖：市府提供）

今年10月接連有中秋、雙十國慶、光復節等連續假期，民眾出遊計畫多，台中市交通局聯合警察局各轄區派出所，在連假啟動計程車稽查，針對計程車未依規定收費及或逕行喊價等行為進行查察，查獲屬實將依《公路法》第77條規定，可處9千元以上、最重開罰9萬元罰鍰，籲計程車業者依規收費。

台中市交通局長葉昭甫指出，台中市所轄近9000輛計程車，今年1到9月下旬，交通局稽查未依規定收費，或逕行喊價等行為的違規計程車駕駛，總計開出64張罰單，取締地區以台中車站、豐原車站等交通轉運地點居多，計程車駕駛違規情況包含未依規定收費、未具備機場排班登記證、無有效駕駛執照、無有效計程車駕駛人執業登記證等情況。

請繼續往下閱讀...

葉昭甫指出，考量近來連假多，民眾出遊或返鄉搭計程車需求增加，會同警察局展開連假計程車稽查，並持續宣導計程車駕駛應依規定服務乘客，如有額外向乘客收費或逕行漫天開價，查獲屬實就依規定裁處，最高可依《公路法》第77條規定處新台幣9,000元以上、9萬元以下罰鍰，籲請計程車駕駛遵守法令規定，切勿趁機抬價觸法，得不償失。

葉昭甫另提醒民眾下車時可索取乘車證明，若駕駛不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可以記下車號、搭車時間、駕駛姓名等資訊，向「1999市民一碼通專線」反映；此外，台中市所有計程車除部分多元化計程車業者車輛免裝設計程車計費表，一律須安裝計費表跳表收費，並無議價的方式。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法