高市響應十月國際乳癌關注月 公費篩檢還送好禮。（高雄衛生局提供）

高市衛生局響應十月國際乳癌關注月，盼喚起社會大眾重視乳癌威脅，鼓勵女性定期進行乳房X光攝影檢查加碼乳癌篩檢送實用提袋，希望能讓女性朋友早期發現、早期治療，降低死亡風險，即日起至10月30日規劃「用『心』呵護、響應粉紅10月」乳癌社區篩檢與防癌宣導活動，只要居住在高雄市40至74歲女性，首次參加乳房X光攝影檢查，即可獲限量實用提袋一只。

此外，只要參加社區篩檢完成乳房攝影，也有機會獲神秘禮物、登錄抽獎，衛生局強調，定期乳房X光攝影檢查能有效降低乳癌死亡率20%至30%，及早發現是戰勝乳癌的關鍵。

衛生局局長黃志中今表示，乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，乳房X光攝影是目前國際間最有效的乳癌篩檢工具，乳癌篩檢越早越好，政府提供每兩年一次的免費公費補助篩檢，呼籲符合公費篩檢資格女性，一定要把握篩檢機會，千萬不要等待身體出現異常才就醫，錯過篩檢機會恐換來更長、更艱辛的治療歷程。

每年十月國際乳癌關注月，目的是提醒社會大眾正視乳癌防治，乳癌早期通常無明顯症狀，臨床常見女性錯過最佳治療時機後才被確診，讓可避免的風險變成生命威脅。

衛生局表示，今（114）年「用『心』呵護、響應粉紅10月」活動，凡居住或設籍高雄市、年齡介於40至74歲的女性，首次參加乳房X光攝影檢查，即可獲限量實用提袋一只，只要10月完成公費補助癌症篩檢，還能線上登錄參加抽獎，首次篩檢子宮頸癌、乳癌、大腸癌的民眾，更可拿到限量刮刮卡，獎品有電磁爐或全聯禮券，詳細活動資訊可查閱衛生局癌症健康篩檢便利網或電洽衛生局07-7134000轉5112。

高市響應十月國際乳癌關注月 公費篩檢可獲得好禮。（高市衛生局提供）

