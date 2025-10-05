為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基市府試辦外木山烤肉專區 議員質疑引發環境爭議

    2025/10/05 12:36 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市長謝國樑10月1日宣布外木山大頂棚附近500公尺可烤肉，引來環保質疑。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市長謝國樑10月1日宣布外木山大頂棚附近500公尺可烤肉，引來環保質疑。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府10月1日宣布與交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下簡稱北觀處）合作，4日至6日在外木山海岸試辦畫設烤肉專區，若試辦成效良好，市府將考量擴增地點。無黨籍基隆市議員陳冠宇昨天（4日）晚間前往現場實地走訪表示，市府選在環境敏感地區試辦開放烤肉活動，但倉促宣布，還由非主責單位執行本業以外的政策，難免引發評論。

    當雙北都有戶外地區可於中秋節烤肉，屬於共同生活圈的基隆市卻無處可烤肉，本報日前率先報導基隆鄉親的心聲，引起網路上熱烈討論，基隆市長謝國樑快速回應說要辦會勘，隨即於中秋節連假前夕宣布試辦中秋節3天連假烤肉的好消息。

    基隆市產業發展處長蔡馥嚀昨天一早10點不到，就帶領產發處同仁前往外木山海龜岩附近進駐，直到昨天下午3點多才有民眾生火開始烤肉，直到晚間10點烤肉告一段落，環保局員工才將現場垃圾收拾乾淨。

    陳冠宇說，中秋節烤肉活動是民眾長年以來的節日習俗，市府選擇外木山濱海風景區設置「烤肉專區」與產發處的業務屬性明顯不符，既無助於基隆產業發展，反而增加環境生態受損的風險與爭議。

    他說，自己昨天到外木山現場轉了一圈，不少前來烤肉的家庭來自台北、新北等外縣市，許多人反映「若能提早宣傳，就能帶更多親友一起來」，而附近居民則擔心政府標榜「海岸合法烤肉」產生的垃圾、清潔劑，反而助長海洋污染。

    基隆市無黨籍議員陳冠宇（圖右二）前往基隆外木山，了解烤肉現場的問題。（圖為基隆市議員陳冠宇提供）

    基隆市無黨籍議員陳冠宇（圖右二）前往基隆外木山，了解烤肉現場的問題。（圖為基隆市議員陳冠宇提供）

