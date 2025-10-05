為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南清潔隊臨時人員錄取率1成多 70歲阿嬤報考結果出乎意料

    2025/10/05 12:24 記者蔡文居／台南報導
    南市環保局招考清潔隊臨時人員，招考方式採扛沙包進行60公尺競速測驗，最佳錄取成績為10.75秒。（南市環保局提供）

    南市環保局招考清潔隊臨時人員，招考方式採扛沙包進行60公尺競速測驗，最佳錄取成績為10.75秒。（南市環保局提供）

    台南市環保局今年招考330名清潔隊臨時人員，招考方式採扛沙包進行60公尺競速測驗，共計2000多人報考。其中，報考年紀最大的是一名70歲的阿嬤，引起各界關注，結果招考當天，這名阿嬤出乎意料之外，並未出現考場參加競速測驗。

    依南市環保局的招考辦法，應考人應依規定路線，徒手搬運米袋（沙包）完成30公尺折返共計60公尺的競速測驗，男性負重15公斤，女性8公斤。

    南市環保局表示，由於就業服務法規定徵才不能有年齡、性別等歧視，該名70歲民眾雖已逾屆退年齡，但要來報考也不能拒絕。不過，經查詢結果，該名應考人當天缺考，並未出席參加競速測驗。

    台南市環保局本月初公布清潔隊臨時人員招考錄取榜單，總體錄取率僅1成多，競爭相當激烈。其中，溪北區一般類組男生，錄取成績最佳為10.75秒，最低錄取成績則為11.70秒；女生最佳成績為12.50秒，最低為13.85秒。溪南區一般類組男生最佳成績為10.49秒，最低為11.81秒；女生最佳為11.86秒，最低14.22秒。

    南市環保局表示，薪資則比照勞工基本工資，目前為2萬8590元，明年則為2萬9500元，如果勤務有實際從事清潔工作會再加上1萬元的清潔獎金。升為正式人員後，加上加班費，薪水逾4萬元。

