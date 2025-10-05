颱風「哈隆」甩來首波東北風 冷空氣要等10月中

未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

今年入夏後一路熱到10月，至今遲未轉涼。中央氣象署指出，輕度颱風「哈隆」於今日清晨2時生成，週二至週四期間台灣受其環流影響，東北風略有增強，白天高溫略降至32度左右，但週五起氣溫將再度回升，首波冷空氣報到時間還有待觀察，目前預估可能落在10月中左右。

中央氣象署預報員林定宜說明，目前西北太平洋有2個颱風持續活動，其中位於海南島東方的中度颱風麥德姆預計持續往海南島、雷州半島前進，並於今晚登陸雷州半島，目前對台灣已經幾乎沒有影響。

另今日清晨生成的輕度颱風「哈隆」，目前位於日本南南東方海面，未來2至3天預計往偏西至西北西方向移動，持續靠近琉球海面，待週三抵達琉球東方海面後，路徑將出現變數，若太平洋高壓勢力較強，路徑可能持續偏西，但若高壓勢力較弱，可能轉往偏北至東北方向前進。

林定宜說，週三是哈隆颱風路徑的關鍵期，現階段多數預報認為，哈隆颱風在琉球附近海面轉向、往偏北或東北方向移動的機率較大，而台灣在週二至週四期間受到其環流影響，東北風將略有增強，再加上迎風面降雨，白天高溫可下降1至2度，但整體白天氣溫仍維持在30度以上。

此外，林定宜提醒，這波東北風並不是由北方高壓系統引起，主要還是與颱風有關，近期早晚氣溫已略有轉涼，但今年首波冷空氣何時報到還有待觀察，但預估可能要等到10月中，後續都還有待觀察。

林定宜表示，週二受到東北風影響，基隆北海岸、大台北、宜蘭不定時短暫雨，中南部地區中午過後有局部短暫雷陣雨；週三水氣仍集中在迎風面的北部、東半部地區較多，中南部地區、各地山區午後有局部短暫雷陣雨，週五起水氣將略有減少，但東南部、恆春半島有不定時短暫雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

