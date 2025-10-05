為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹縣2025秋遊星夜季「星野之夜」 2天在小叮噹登場

    2025/10/05 12:11 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣2025秋遊星夜季系列活動，率先以露營拉開序幕。（取自竹縣府官網）

    新竹縣2025秋遊星夜季系列活動，率先以露營拉開序幕。（取自竹縣府官網）

    新竹縣2025秋遊星夜季從本週末起到10月18日，規劃了「星野之夜」、「電影之夜」、「追星之夜」系列活動，首場2天1夜的「星野之夜」露營，從昨起迄今在小叮噹科學主題樂園的露營區登場，現場帳篷林立，並以燈串、小旗幟點綴，搭配在場展示的露營車與造型獨特的六芒帳棚，讓參加者體驗秋天來了的涼爽舒適，與露營活動的多樣魅力。

    「星野之夜」白天安排麻繩編織與草木手作活動，也有走繩與打靶的挑戰，讓大朋友返老還童，讓小朋友可以直接跟老爸老媽PK。另一側還有爬蟲生態觀察區，在專業導覽解說下，參加活動者能近距離認識蛇類、守宮這些在都市生活中難得一見的生物。

    昨晚入夜後營區提供免費的烤肉餐點，大家在星空下享受美食提早過中秋，舞台區安排街頭藝人演出，大人可以隨著耳畔的音樂輕鬆搖擺，小朋友們則自由暢快在草地上奔跑嬉戲，大小朋友們今天早上則在晨光下的草地瑜伽中舒展筋骨，逐漸清醒。

    10月11日的「電影之夜」一樣在小叮噹舉行，但活動地點改在戲水池，屆時戲水池會成為星空電影院，播放人氣動畫《冰雪奇緣2》，現場無限量供應爆米花、茶飲。

    10月18日「追星之夜」則將在新竹縣體育場2樓平台，邀請藝人畢書盡、魏如昀、陳忻玥等輪番獻唱，現場將有至少40攤美食與文創市集，讓來客享受秋夜的清爽與浪漫。

    新竹縣2025秋遊星夜季系列活動，率先在小叮噹科學主題樂園，用露營活動拉開序幕。（取自竹縣府官網）

    新竹縣2025秋遊星夜季系列活動，率先在小叮噹科學主題樂園，用露營活動拉開序幕。（取自竹縣府官網）

    燈串點綴下的露營帳篷，平添新竹縣秋遊星夜季的浪漫FU。（取自竹縣府官網）

    燈串點綴下的露營帳篷，平添新竹縣秋遊星夜季的浪漫FU。（取自竹縣府官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播