竹縣2025秋遊星夜季「星野之夜」 2天在小叮噹登場

新竹縣2025秋遊星夜季系列活動，率先以露營拉開序幕。（取自竹縣府官網）

新竹縣2025秋遊星夜季從本週末起到10月18日，規劃了「星野之夜」、「電影之夜」、「追星之夜」系列活動，首場2天1夜的「星野之夜」露營，從昨起迄今在小叮噹科學主題樂園的露營區登場，現場帳篷林立，並以燈串、小旗幟點綴，搭配在場展示的露營車與造型獨特的六芒帳棚，讓參加者體驗秋天來了的涼爽舒適，與露營活動的多樣魅力。

「星野之夜」白天安排麻繩編織與草木手作活動，也有走繩與打靶的挑戰，讓大朋友返老還童，讓小朋友可以直接跟老爸老媽PK。另一側還有爬蟲生態觀察區，在專業導覽解說下，參加活動者能近距離認識蛇類、守宮這些在都市生活中難得一見的生物。

昨晚入夜後營區提供免費的烤肉餐點，大家在星空下享受美食提早過中秋，舞台區安排街頭藝人演出，大人可以隨著耳畔的音樂輕鬆搖擺，小朋友們則自由暢快在草地上奔跑嬉戲，大小朋友們今天早上則在晨光下的草地瑜伽中舒展筋骨，逐漸清醒。

10月11日的「電影之夜」一樣在小叮噹舉行，但活動地點改在戲水池，屆時戲水池會成為星空電影院，播放人氣動畫《冰雪奇緣2》，現場無限量供應爆米花、茶飲。

10月18日「追星之夜」則將在新竹縣體育場2樓平台，邀請藝人畢書盡、魏如昀、陳忻玥等輪番獻唱，現場將有至少40攤美食與文創市集，讓來客享受秋夜的清爽與浪漫。

燈串點綴下的露營帳篷，平添新竹縣秋遊星夜季的浪漫FU。（取自竹縣府官網）

