    電腦斷層肺篩檢保護菸癮者 工藝團體痛批罔顧粉塵高風險勞動者

    2025/10/05 12:09 記者歐素美／台中報導
    工藝團體指出，陶藝、石雕家長年接觸土、釉藥及粉塵，肺部疾病風險極高，因不符合健保「抽菸史、家族病史或曝露高風險行業」規範，只能自費進行低劑量電腦斷層檢查。（民眾提供）

    低劑量電腦斷層肺篩檢，很多高風險行業未被納入健保給付，工藝團體指出，陶藝、石雕家長年接觸土、釉藥及粉塵，肺部疾病風險極高，卻因不符合健保「抽菸史、家族病史或曝露高風險行業」的狹隘規範，只能自費進行低劑量電腦斷層檢查。

    工藝團體指出，陶藝、石雕家長年接觸土、釉藥及粉塵，其中，俗稱的「石英」，長期吸入會導致「矽肺症」，纖維化後會增加肺癌風險；重金屬鉛、鉻等若以粉塵形式吸入肺部，部分會沉積在肺泡，長期刺激也有致癌風險；此外，窯燒過程所釋出的硫化物等也會損害呼吸道。

    葉姓陶藝家即指出，其20年來參展、得獎都有職業歷程紀錄，卻換不來健保篩檢的保障，反而只要口頭說自己抽了20年的菸，就能立即獲得健保給付，勞動者遠不如抽菸不良嗜好者，對工藝勞動者真很不公平。

    工藝團體強調，健保制度忽視職業風險，呼籲政府正視工藝與勞動族群的健康權，將職業暴露納入高風險篩檢條件，讓健保資源真正用在刀口上。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

