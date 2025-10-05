為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馬公市長黃健忠致贈「金飯碗」與賀榜 祝賀謝聰明老師榮獲教育奉獻獎

    2025/10/05 11:45 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公高中退休老師謝聰明，榮獲今年教育奉獻獎。（馬公市公所提供）

    馬公高中退休老師謝聰明，榮獲今年教育奉獻獎。（馬公市公所提供）

    教育部舉辦「師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會」，馬公高中傑出校友暨退休教師謝聰明老師榮獲今年第20屆教育奉獻獎殊榮，為馬公高中與澎湖教育界增添光彩。

    馬公市長黃健忠特別邀請謝聰明老師伉儷蒞臨市長室，親手致贈象徵榮耀與祝福的「金飯碗」與賀榜，表達對其長年奉獻教育的誠摯敬意。黃市長表示，謝老師不僅在教學崗位上盡心盡力，更以書法為志業，教書法是引導學生在一筆一劃中學會專注與安定；寫書法則是讓心境隨墨香沉澱與成長，真正展現教育奉獻的精神。

    謝聰明老師在馬公高中任教30餘年，曾帶領「墨齋書法社」學生屢獲佳績，並推動校外展覽，讓校園充滿文學與墨香。退休後，仍退而不休，持續指導學校社團與社區書法課程，甚至投入鼎灣監獄18年，開辦寫作與書法班，引導收容人透過文字與墨香沉澱心靈，出版多本作品並屢獲文藝獎項，讓藝術的柔光帶來正向力量。

    此外，謝老師長年推動書法教育，曾任澎湖縣書法學會理事長與總幹事，積極推展校際書法比賽與社區授課，培育了眾多書法人才。他的書法作品更跨越國界，致贈日本姊妹校「墨緣長固」、「墨情雅意」，傳遞文化之美與情誼。黃健忠強調，謝聰明老師以一生詮釋「教育奉獻」的真諦，退休後仍持續耕耘，讓教育的力量延伸至社會各個角落，成為馬公高中與澎湖的驕傲。

    馬公市長黃健忠致贈賀榜及金飯碗，祝賀謝聰明老師獲獎。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠致贈賀榜及金飯碗，祝賀謝聰明老師獲獎。（馬公市公所提供）

