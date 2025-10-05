中秋前夕關切災後重建 賴清德嘉義、台南、花蓮跑透透

賴清德總統今天一早先到嘉義、台南關切丹娜絲颱風及後續豪雨致災地區的復原情形，下午將轉往花蓮視察馬太鞍溪的災後重建情形，南北跑透透。（總統府提供）

賴清德總統今天一早先前往嘉義、台南關切丹娜絲颱風及後續豪雨造成的災情復原進度，下午則將轉往花蓮視察馬太鞍溪的災後重建情形，在中秋節前夕南北奔波，從嘉義、台南跑到花蓮視察，就是要確保中央、地方通力合作，讓重建居民家園的進度具體落實。

賴清德上午先到嘉義東石關心當地災民的房屋修繕進度。據統計，截至10月2日，嘉義縣共有6878戶申請慰助金，行政院已編列特別預算3.6億元，將用於嘉義縣災區受損住宅拆除、修繕與媒合補助等，現行東石鄉房屋修復工程在中央大力協助下，也已有階段性成果。

賴清德前往探視高齡84歲的受災戶吳進三，吳進三表示，因房子屋齡老舊，近年颱風、大雨他都不敢在屋內過夜，這次丹娜絲颱風吹掉房子半個屋頂，在中央、地方協力下，施工團隊5天內將屋頂修復完畢，以後不用每逢颱風、大雨就跑到廟裡躲避，比較讓人安心，面對賴清德關心詢問「現在這樣有沒有比較舒適？」，吳也回應：「真的比較舒適」。

隨後，賴清德到鄰近家戶探視，遇上一位高齡90歲阿嬤，賴總統也表達關心。賴說明，考量此次南部災情，嘉義、台南共有4萬多間家戶屋頂被破壞，部分民眾可能沒有餘裕修建房屋，或找不到工人、叫不到材料等，因此當時他要求中央、地方政府工程暫時全面停止，請工程團隊進駐嘉南地區為民眾修建房屋，同時號召營造公司、公益團體的無私愛心，共同投入災後復原，對於經濟弱勢的居民，相關修繕經費則由政府全部支出。

賴清德表示，此次雲嘉南地區前進指揮所是由政務委員陳金德負責、內政部長劉世芳協力，2位都有相當的行政經驗。內政部8月已核定1.11億元的上工津貼補助金專案，9月已經撥付給縣府；行政院雲嘉南前進指揮所9月初也宣布新增3項擴大補助措施，盼藉由「擴大復原慰助金，一般戶也適用」、「啟動第二波媒合修繕簽約獎勵」、「災後修繕或拆除期限延長」，減輕民眾負擔。嘉義縣長翁章梁、內政部長劉世芳、嘉義縣立委蔡易餘也陪同出席行程。

賴清德總統今一早先到嘉義、台南關切丹娜絲颱風及後續豪雨致災地區的復原情形。（總統府提供）

賴清德總統今前往嘉義縣探視高齡84歲的受災戶吳進三，吳的房子被吹掉半個屋頂，施工團隊5天內完成修復。（總統府提供）

