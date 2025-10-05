湖西尖山顯濟殿王爺賜好籤 重溫早期蕃薯籤製作過程

早期傳統蕃薯籤製作，在湖西尖山顯濟殿重現。（記者劉禹慶攝）

湖西鄉公所今年推動社區營造計畫，輔導尖山村、尖山社區發展協會與尖山顯濟殿共同舉辦的「王公賜好籤（蕃薯籤）–抽好籤呷好簽」活動，今（5）日在尖山顯濟殿廟埕及老人活動中心熱鬧登場，由湖西鄉長陳振中主持，縣長陳光復、議長陳毓仁、議員許育愷、吳政杰、蔡清續辦公室主任蔡清謀、立委楊曜助理段湘玲等貴賓都到場與民同樂。

在澎湖尖山村，顯濟殿謝安王公祖信仰與籤詩文化不僅是宗教儀式，更是凝聚社區情感與生活智慧的媒介。每一支籤詩，蘊含的不僅是命運的解答，更是代代相傳的生活哲理與故事記憶。這場活動巧妙結合尖山社區深厚的信仰文化與傳統飲食特色，透過「抽籤」祈福與「呷簽」（吃蕃薯籤）的創意雙關，呈現一場寓教於樂、充滿人情味文化盛宴。

請繼續往下閱讀...

除了祈求王公賜下的好籤帶來平安與順利，進行蕃薯削皮與拋絲、曬蕃薯籤體驗，現場更邀請蔡月滿老師教導蕃薯籤古早味手作-「籤杯（謙卑）」及品嘗點心佳餚，推廣在地食材，實踐食農教育精神，並結合母語教學講述「謝安王公-東山再起」典故、文化導覽與互動體驗，讓參與者從吃的、說的、聽的全方位感受尖山社區的文化底蘊與活力。

此次活動不僅是一次地方創生的文化實踐，更希望透過傳統信仰與飲食的連結，重新喚起人們對「社區」的認同與參與，活絡社區，也讓年輕一代透過親身體驗，了解地方語言與歷史的重要性。

古早味重現，再度喚起民眾對傳統美食味蕾感受。（記者劉禹慶攝）

澎湖傳統蒙面女郎，現場協助削蕃薯皮。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣議長陳毓仁下海體驗削蕃薯籤，象徵時代傳承。（記者劉禹慶攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法