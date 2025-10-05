Threads瘋傳「微波整顆蛋黃酥」大爆炸慘照 內行分享最佳加熱法

不少網友吐槽，儘管消防局等單位多次宣導「如何正確加熱蛋黃酥」，但每年一到中秋節前後，各大社群平台總能看到有人重蹈覆轍。示意圖。（資料照）

中秋佳節將至，有些民眾會將吃不完的各種月餅放入冰箱保存，然而事後如何解凍月餅，卻是不少人頭痛的難題。近來許多網友秀出自己或親朋好友想吃熱呼呼的蛋黃酥，於是使用微波爐快速加熱，未料蛋黃酥僅10幾秒就「整顆炸開」，各種慘狀照片在社群平台Threads被瘋傳，掀起眾人熱烈討論。

據悉，目前在Threads以「蛋黃酥 微波 爆炸」等關鍵字搜尋，就能看到不少用戶分享蛋黃酥「慘死」在微波爐中的爆炸性畫面，網友們對此表示，「好險我用烤」、「誰給你微波蛋黃酥的勇氣？」、「一顆350大卡...微波爐在拯救你」、「老天爺在阻止你吃這個邪惡的東西」。

還有其他人分享，自己微波蛋黃酥沒有爆炸的秘訣，「切開一半就可以微波了」、「最好是使用氣炸鍋或是烤箱」、「火力不要開太強+時間拉長」。也有網友吐槽，儘管消防局等單位多次宣導「如何正確加熱蛋黃酥」，但每年一到中秋節前後，各大社群平台總能看到有人重蹈覆轍，讓微波爐被迫遭受蛋黃酥轟炸後犧牲。

事實上，新北市政府消防局曾在官方YouTube頻道「新北消防發爾麵」上，發布一支示範如何正確加熱蛋黃酥的影片教學。消防局建議，民眾微波前務必記得「先將蛋黃酥剖半切開」，否則蛋黃酥的內餡會在微波過程中充滿能量，進而導致整顆蛋黃酥整顆爆開；另外，消防局也提醒，外層帶膜、高油脂的食物都不建議直接放進微波爐加熱。

