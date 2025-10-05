為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    拚中秋復原！ 中央協調所：光復主要道路清淤95％ 估今天可達98％

    2025/10/05 11:19 記者王榮祥／花蓮報導
    光復鄉道路清淤今天預估可達98%，全力拚明天中秋節復原。（記者王榮祥攝）

    光復鄉道路清淤今天預估可達98%，全力拚明天中秋節復原。（記者王榮祥攝）

    拚中秋復原！光復鄉中央應變中心前進協調所今表示，先前因諸多因素無法清淤的89家戶已有49戶聯繫上並完成清淤，主要道路清淤昨天已達95%，今天預估可達98%。

    總協調官季連成表示，救援期間有89戶找不到屋主或無法立即處理的房屋，經軍方全力聯繫，部分屋主已聯絡上，加上部分道路已打通，所以會積極處理，89戶裡、昨已完成49戶的清淤。

    季連成指出，今天除持續優化家戶清淤，也會著重道路清淤部分，昨天已完成95%（主要道路），今天預估可達98%，另針對佛祖街等重災區，會有另外的處理方案。

    由於光復、鳳林兩鄉農地約有600公頃被淤泥侵入，淤泥數量粗估達600萬噸，下一階段會「專案」處理。

    季連成說，針對農田部分，10月7日開始、農業部會在光復開設一個專門負責所有農田地主、農戶輔助方案的一站式平台，包含補助、慰問金，還有未來生計輔助等，會在一站化工作裡接受農戶的申請。

    他進一步提到，600萬公頃農地約會產生600萬立方公尺（噸）的土量，而現在清出的土量才只有7萬多噸，可想而知600萬噸的土量，是非常非常高的，這要專案來處理 可能是在救災告一段落後，會針對農田部分全面做一些專案措施。

    總協調官季連成指出，今天除持續優化家戶清淤，也會著重道路清淤部分。（記者王榮祥攝）

    總協調官季連成指出，今天除持續優化家戶清淤，也會著重道路清淤部分。（記者王榮祥攝）

    光復、鳳林兩鄉農田汙泥粗估達6百萬噸，救災下一階段將採專案處理。 （記者王榮祥攝）

    光復、鳳林兩鄉農田汙泥粗估達6百萬噸，救災下一階段將採專案處理。 （記者王榮祥攝）

    光復鄉10多天來累計出清7萬多問淤泥，但農田淤泥還有6百萬噸，須待下一階段處理，圖為淤泥堆置場之一。（記者王榮祥攝）

    光復鄉10多天來累計出清7萬多問淤泥，但農田淤泥還有6百萬噸，須待下一階段處理，圖為淤泥堆置場之一。（記者王榮祥攝）

