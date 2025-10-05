苗縣主辦全國身障地板冰壺比賽 全台身障朋友齊挑戰

社團法人苗栗縣肢體傷殘自強協會舉辦全國身障朋友地板冰壺比賽，競爭激烈。 （記者張勳騰攝）

社團法人苗栗縣肢體傷殘自強協會今（5日）在國立苗栗高中學生活動中心，舉辦「全國身心障礙者地板冰壺錦標賽暨節能減碳宣導 」，有來自全國5縣市共計15支隊伍、逾百位帕拉選手熱情參賽，競爭激烈；今年設置「個人趣味競賽組 」，開放現場民眾報名體驗地板冰壺的魅力與樂趣；未來將逐步推廣至社區、社團及學校。

苗栗縣肢體傷殘自強協會理事長賴永祥指出，地板冰壺運動具有明確的比賽規則 ，由兩隊輪流進行滑行出手，嘗試將自己的冰壺推向場地中央的日標圓心。比賽結束時，冰壺最接近中心目標的一方即為勝方。選手可選擇徒手推壺，或使用輔具 （如刷桿）協助出手，過程中不僅考驗選手掌控力量與身體平衡的能力，更需運用擋壺、撞壺、擠壺等戰術策略，爭取有利位置以擊敗對手。

賴永祥指出，該協會3前年成立地板冰壺隊，已連3年推動全國身心障礙者地板冰壺體育活動，今年有新北市、新竹縣、市、彰化縣、苗栗縣等縣市選手參賽，該運動無年齡、身高、性別限制等特性，不僅適合各年齡層民眾，適合不同障別者參與，可於室內進行 ，亦廣受身心障礙族群喜愛。

賴永祥表示，地板冰壺不僅是一項促進身心健康的運動，更能讓身心障礙者在比賽中展現自我、享受樂趣 進而積極參與社會、建立自信，也邀請身障朋友一起投入，盼透過這項運動，為身心障礙朋友打造展現自我、挑戰極限的舞台。

社團法人苗栗縣肢體傷殘自強協會舉辦全國身障朋友地板冰壺比賽，吸引不少身障朋友參賽。（記者張勳騰攝）

社團法人苗栗縣肢體傷殘自強協會舉辦全國身障朋友地板冰壺比賽，也開放一般民眾體驗。 （記者張勳騰攝）

社團法人苗栗縣肢體傷殘自強協會舉辦全國身障朋友地板冰壺比賽，來自彰化縣的身障朋友，取名為「穩贏隊」，不戰就先贏。（記者張勳騰攝）

