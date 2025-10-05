中秋連假高鐵嘉義站爆人潮 擠爆宛如文化路夜市

高鐵嘉義站出現樓梯雙向都是下樓梯的誇張景象。（讀者提供）

台灣高鐵中秋連假疏運首日（3日）旅運人次達32萬3000餘人次，創營運以來，週五運量最高紀錄。嘉義站3、4日兩日下車的旅客幾乎瞬間擠爆月台，旅客稱「景象驚人，就像文化路夜市被人推著往前走」。

根據台灣高鐵統計，3日旅運人次達32萬3000餘人次，為營運以來第三高，僅次於2023年中秋假期收假日（33萬8000餘人次）及今（2025）年清明假期收假日（32萬4000餘次）。3日南下旅運量18萬5000餘人，也超過2023中秋疏運首日南下運量。

湯姓旅客表示，4日傍晚5點多到台北站要搭車回嘉義，由於是臨時行程，並未事先訂票，到站購票被告知當天到嘉義都已無座位，連商務艙都要等兩個鐘頭之後，因而購買自由座。到嘉義站時，發現車上超過2/3的旅客下車，整個月台都是流動人龍，不少旅客直接走樓梯下樓，出現樓梯雙向都是下樓梯的誇張景象。

湯姓旅客指出，嘉義站南下月台、樓梯 、電扶梯與通道都被擠得水洩不通，讓人想起文化路夜市農曆春節期間擠爆的畫面，想說根本就是文化路夜市的場景了。

高鐵嘉義站指出，根據過往疏運經驗，收假日通常會較疏運首日締造更高運量，預估明（6）日收假時將出現大量人潮，建議自由座旅客提早規劃行程，避開中午至晚上8點的超尖峰時段，或利用週日、週二分散搭乘，確保較舒適的搭乘品質。

高鐵嘉義站月台被旅客擠爆的驚人景象。（讀者提供）

高鐵嘉義站通道上摩肩接踵畫面。（讀者提供）

