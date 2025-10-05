北市勞動局中秋雙十釋428職缺 上看月薪7萬、時薪450元！

台北市就業服務處下週推出3天現場徵才活動，7日至9日邀請13家知名企業，釋出428個職缺。（台北市勞動局提供）

迎接中秋連假以及雙十連假，台北市就業服務處下週推出3天現場徵才活動，7日至9日邀請13家知名企業，釋出428個職缺，企業橫跨餐飲、零售、保健器材、交通以及長照，月薪上看7萬元，若是兼職時薪最高則達450元。

OSIM新加坡商傲勝全球開出銷售職缺月薪上看70000元，另有業績獎金，積極招募具抗壓性、挑戰高薪的銷售人才，中高齡及二度就業求職者也可遞件面試。

請繼續往下閱讀...

米塔集團釋出160個職缺，包含儲備店長及主廚（高薪48000元）、儲備幹部（高薪42000元）、內外場服務夥伴（高薪37000元）等，另提供證照獎勵、介紹獎金、久任獎金與專業培訓，福利制度健全。馥餘實業（西雅圖極品咖啡）徵求咖啡廳門市正職人員外，還釋出總公司職缺，如生管助理、外勤業務人員及人資行政部專員。

微笑單車（YouBike）招募調度員，早／晚班起薪37100元，夜班及大夜班起薪43100元，時薪職亦可達240元，另享加班費、夜班津貼及油資補助，免學歷經歷限制，只需具備機車或汽車駕照。

因應人口高齡化，本次邀請6家居家長照機構（歲悅、安馨、行愛、愛關懷、采鋐、優福）釋出照顧服務員、護理師及居服督導員等職缺，兼職照服員時薪最高達450元，歡迎具相關證照者投遞履歷。

