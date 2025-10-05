連假第2天「天氣好車多」 省道6地雷路段易壅塞

中秋連假第2天，省道預估壅塞路段包括台2線及台2乙線關渡至淡水等路段。（資料照，記者蔡昀容攝）

今天（10月5日）是中秋節連假第二天，公路局表示，今天天氣好，預估湧現觀光旅遊車潮，今天6個省道路段容易壅塞，請用路人注意。

公路局預估，省道易壅塞的路段，銜接國道快速公路方面，北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道，中部台74線台中環線接國3霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統、台18線接國3中埔交流道、台88線鳳山至五甲路段。

請繼續往下閱讀...

主要城際道路方面，北部台61線鳳鼻至香山路段、中部台61線中彰大橋路段；觀光景點周邊道路方面，北部台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪路段，南部台18線阿里山路段、台3線古坑至梅山路段，容易出現壅塞，請民眾留意。

昨天省道部分路段車多或壅塞，主要是銜接國道的台65線土城路段、台74線霧峰路段及台88線鳳山至五甲路段；城際道路台2線淡水紅樹林至竹圍路段、台61線南下中彰大橋路段。

公路客運部分，昨天西部國道客運共行駛5695班次，疏運11萬5217人，疏運人數較去年同期增加3.3%；東部國道客運路線共計行駛1683班次，疏運3萬5568人，疏運人數較去年同期增加20.4%。公路局表示，連假推出國道客運6折優惠措施，有返鄉旅運需求民眾可多加利用。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法