花蓮光復救災找到「2活口」 國軍意外救出保育類柴棺龜

國軍弟兄眼尖發現「移動的石頭」，清洗後確認為保育類動物柴棺龜。（民眾提供）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流不僅造成光復鄉滿目瘡痍，當地生態也慘遭浩劫，差別在於野生動物的生存能力好太多。昨傍晚國軍弟兄在災區清理時，意外發現2顆「石頭會動」！仔細看才發現原來是保育類動物柴棺龜，讓人驚訝生命的韌性。

除了「鏟子超人」以外，從4日中央前進協調所揭示將更頻繁使用重型機具開挖，要在雜亂的災區發現沾滿污泥的柴棺龜簡直不可思議；發現者描述，昨天傍晚在光復街頭清理時，其實街上所有物品都沾上爛泥，只見「全是爛泥色澤外型的石頭」在街頭爬行，好奇一抓才發現是隻烏龜，想不到隔30分鐘又在附近抓到同種龜，沖洗後發現外型蠻特別。

發現者將影片、照片傳給在台東的親戚幫忙確認2隻不大一樣的烏龜到底是甚麼品種，拿到照片的民眾有自然保育相關工作經驗，一眼就認出是一級保育類柴棺龜。

民眾說，在大洪水的衝擊下，當地田園、街道都被淤泥淹沒，自然環境也瞬間被破壞，馬太鞍溪原本生態應該極佳，這兩隻柴棺龜恐怕也是被洪水沖到光復，很難確認原棲息地，不過能在災難中倖存就是奇蹟。

