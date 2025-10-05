為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮光復救災找到「2活口」 國軍意外救出保育類柴棺龜

    2025/10/05 11:13 記者劉人瑋／台東報導
    國軍弟兄眼尖發現「移動的石頭」，清洗後確認為保育類動物柴棺龜。（民眾提供）

    國軍弟兄眼尖發現「移動的石頭」，清洗後確認為保育類動物柴棺龜。（民眾提供）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流不僅造成光復鄉滿目瘡痍，當地生態也慘遭浩劫，差別在於野生動物的生存能力好太多。昨傍晚國軍弟兄在災區清理時，意外發現2顆「石頭會動」！仔細看才發現原來是保育類動物柴棺龜，讓人驚訝生命的韌性。

    除了「鏟子超人」以外，從4日中央前進協調所揭示將更頻繁使用重型機具開挖，要在雜亂的災區發現沾滿污泥的柴棺龜簡直不可思議；發現者描述，昨天傍晚在光復街頭清理時，其實街上所有物品都沾上爛泥，只見「全是爛泥色澤外型的石頭」在街頭爬行，好奇一抓才發現是隻烏龜，想不到隔30分鐘又在附近抓到同種龜，沖洗後發現外型蠻特別。

    發現者將影片、照片傳給在台東的親戚幫忙確認2隻不大一樣的烏龜到底是甚麼品種，拿到照片的民眾有自然保育相關工作經驗，一眼就認出是一級保育類柴棺龜。

    民眾說，在大洪水的衝擊下，當地田園、街道都被淤泥淹沒，自然環境也瞬間被破壞，馬太鞍溪原本生態應該極佳，這兩隻柴棺龜恐怕也是被洪水沖到光復，很難確認原棲息地，不過能在災難中倖存就是奇蹟。

    國軍弟兄眼尖發現「移動的石頭」，清洗後確認為保育類動物柴棺龜。（民眾提供）

    國軍弟兄眼尖發現「移動的石頭」，清洗後確認為保育類動物柴棺龜。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播