    首頁 > 生活

    中秋節不給烤肉！台中祭公園禁烤令 建設局動員36人稽查

    2025/10/05 10:49 記者蘇孟娟／台中報導
    中市祭公園禁烤令建設局派36人力稽查宣導。（圖：市府提供）

    中市祭公園禁烤令建設局派36人力稽查宣導。（圖：市府提供）

    中秋節一家烤肉萬家香已經是台灣獨有的風俗，不過，台中市政府下公園禁烤令，全市僅開放2處公園的部分區域可烤肉，其餘公園一律禁止，中秋連假期間台中市建設局還派出36名人力，陸續在各公園展開稽查、宣導，盼民眾不要「心存僥倖」，若發現違法在公園內烤肉將開罰1200元至6000元。

    台中市建設局長陳大田指出，每逢中秋，烤肉團圓是不少市民喜愛的應景活動，台中市政府近年積極推動「美樂地計畫」，許多公園煥然一新，成為市民休閒假日的首選，更是野餐、散步與賞景的好去處，為維護空氣品質與優質休憩環境，今年全市公園、園道及綠地僅開放「清水鰲峰山公園烤肉區」及「北屯中正露營區」兩處為指定烤肉場地，其餘地點一律禁止野炊及烤肉。

    陳大田表示，台中市公園綠地栽植多樣植栽，提供市民舒適散步與休憩環境，今年中秋連假多達3天，期間將投入36名人力在各大熱門公園走動式宣導與稽查，若發現有人違規，依台中市公園綠地園道及行道樹管理自治條例，公園內禁止搭帳篷、營火、野炊、夜宿及燃放鞭炮等行為，違規者可處新台幣1200元至6000元罰鍰。

    陳大田鼓勵民眾可到公園低碳賞月，呼籲大家落實垃圾隨手帶走，共同維護市容整潔，讓市民度過乾淨美好的中秋佳節。

