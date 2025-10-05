台中4名警義消化身鏟子超人 請假到花蓮災區協助救災

台中市豐南消防分隊小隊長林永鴻等4名警義消化身鏟子超人，協助花蓮災區救災。（林永鴻提供）

馬太鞍溪溢流重創花蓮光復鄉，台灣出現數萬名自動自發的鏟子超人，台中市豐南消防分隊小隊長林永鴻、隊員陳建勲、義消分隊幹事謝慶賢及石岡分隊小隊長陳達興，4名警、義消也主動請假前往災區，協助災民鏟土復建家園；豐南消防分隊小隊長林永鴻表示，他看到台中市消防局和各縣市消防局陸續派員支援救災，自己也要盡點心力，很感謝家人和同事支持。

林永鴻等4人到花蓮災區2天1夜，共幫忙1間地方活動中心、1戶民宅、1間學校挖淤泥，林永鴻表示，從花蓮災害發生當天，他每天從早到晚一直關注著新聞播報災區情況，陸續傳出花蓮光復鄉很多民眾受困、受傷、失聯，備感鼻酸。

林永鴻在消防工作22年，對幫助及解救民眾，一直充滿熱忱，看到台中市消防局及各縣市消防局也陸續派員支援救災，心想自己也要盡點心力。在不影響隊上的勤務前提下，他也和家人溝通，感謝妻子體諒及支持，決定找志同道合的同伴，一起前往花蓮幫忙。

他說，一行4人雖然只能對光復鄉居民幫到一點小忙，但如果也能藉由這次機會，讓更多人知道，光復鄉還是需要很多人力來幫忙復原重建，大家的付出就值得；因為假日有很多民眾及志工前往幫忙，逆向思考，平日應該更欠缺人手，才決定平日到災區幫忙。

林永鴻說，如果每個人能多幫上一點小忙，很多民眾就能累積很多能量，就能讓光復鄉居民，早日恢復家園住居。

此外，台中市有1名計程車司機日前也搭遊覽車到花蓮光復幫忙鏟土，他說看到災情很震憾，比媒體報導的畫面還嚴重，他只幫忙鏟土半天，就要再搭9小時車回台中，全身痠痛，但內心很滿足。

台中市豐南消防分隊小隊長林永鴻等4人，協助花蓮災區救災。（林永鴻提供）

台中市豐南消防分隊小隊長林永鴻等4人化身鏟子超人，協助花蓮災區救災。（林永鴻提供）

豐南消防分隊小隊長林永鴻等4人協助花蓮災區救災。（林永鴻提供）

