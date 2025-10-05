為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    單親爸罹重病撫養高職兒 圓融行善團中秋節紓困18.5萬元

    2025/10/05 10:25 記者黃政嘉／新北報導
    圓融行善團長許誥（左1）和新北市社會局副局長許秀能（右2）等人 一起將善款、物資送給朱男（中）。（新北市社會局提供）

    圓融行善團長許誥（左1）和新北市社會局副局長許秀能（右2）等人 一起將善款、物資送給朱男（中）。（新北市社會局提供）

    44歲朱姓男子於新北市板橋南雅地區租屋，獨力撫養就讀高職的兒子，近期朱男做完主動脈瘤手術，無力負擔醫療費，父子生活陷困境，板橋第二社福中心媒合圓融行善團，以1人1千元的接龍方式，募集18.5萬元，與新北市社會局一同到朱男住處慰問，暖送善款與物資。

    圓融行善團長許誥與團員陳安正、吳叁寶、許萬金等人，於中秋節前夕將185位響應捐助者共18.5萬元，和社會局副局長許秀能、板橋第二社福中心督導陳思穎等人，一起送至朱男住處，板橋第二社福中心並致贈民生物資和月餅，眾人鼓勵朱男要讓兒子完成高職學業謀得好工作，改善家庭經濟，朱男對此表達感激。

    板橋第二社福中心督導陳思穎表示，朱男與前妻原育有3子，離婚後，朱男負責撫養次子，工作收入不定，他2020年底因主動脈剝離引發心臟衰竭，經醫院救治，今年7月再因主動脈瘤，接受手術，醫療費達18萬元，社工協助申請市民醫療補助12萬多元，尚積欠醫院約6萬元。

    社會局副局長許秀能表示，朱男與次子仍與前妻同一戶籍，無法通過福利身分及弱勢兒少生活扶助審核標準，中心媒合長海同濟會每月補助3500元，朱男每月需負擔房租7500元，水電、伙食等生活開銷約1萬元，且術後無法工作，因此媒合圓融行善團救急。

    板橋第二社福中心督導陳思穎（左1）送月餅給朱男過節。（新北市社會局提供）

    板橋第二社福中心督導陳思穎（左1）送月餅給朱男過節。（新北市社會局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播