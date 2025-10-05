登山失去四肢更勇毅 中山大學王致遠成學生的活教材

中山大學副教授王致遠（中）登山失去四肢，重回校園教書，特殊的人生經歷，成為鼓勵學生的活教材。（教育部提供）

國立中山大學企業管理學系副教授王致遠，2015年夏天一場登山旅行，徹底改變了他的人生，起初認為是感冒，卻迅速惡化，不得不截肢，術後四肢皆裝義肢及復健，雙手後再進行異體移植手術，他把復健過程當成探索遊戲，面對它和接受它，成為鼓勵學生勇敢過人生的活教材，獲得今年師鐸獎殊榮，教育部再給予教育家人物典範高度肯定。

王致遠會成為老師，他認為是「誤打誤撞」，當年赴國外攻讀博士學位，回台後因相關領域師資需求高，順勢踏入教職，但他不擅長教學，在國外只要做研究就好，回來突然要面對一群學生，真的很不習慣，隨著教學經驗累積，才逐漸體會學生對知識的渴望，也開始思考如何讓課堂不再「無聊」。

人生遭逢重大變故後，王致遠從不穿長褲掩飾義肢，他說，別人看到他的不一樣，就會理解他可能動作比較慢，可能需要座位等狀況，回到中山大學後，不僅繼續教學，更投入課程設計。他觀察到學生普遍「不會問問題」，便安排課堂互動，打破學生注意力的疲乏，還在課綱中明確標示：「這不是涼課，這課很操，想打混的學生請不要來！」

王致遠解釋，每個學生習慣的學習模式不一樣，與其花費心力處理預期落差，不如事前明確說明課程要求，讓真正願意學習的學生選擇留下；而因其特殊經歷，常讓面臨低潮或重大抉擇的學生向他傾訴，但他強調自己沒有心理諮商背景，不給建議，只分享經歷，他很討厭說教，只有當自己聽完後，有所感悟，那才是真的啟發。

2017年，王致遠接受雙手異體移植手術，重啟生活的另一種可能，過程很不容易，必須先放棄已熟練的義肢，重新適應新手，也要長期服用抗排斥藥物，雖常被外界形容為「樂觀的人」，但他認為自己只是著重於「該怎麼解決這個問題」，看似輕鬆卻實則堅韌的生命態度，傳達給學生活生生的人生教材，沒有哪一條路是輕鬆的，但只要願意邁出腳步，哪怕走得慢也是一種前進。

