台中取消兒少代表權 中一中學生團體：兒少不應成為社會中沉默者

中一中多個學生團體發聲「兒少不應該成為社會中的沉默者」。（ 圖：學生提供）

台中市近來陸續有兒少代表控訴台中市政府片面修改兒少代表遴選計畫，沒收兒少代表資格，台中一中多個學生團體今也發表聯合聲明，強調兒少代表遭市府惡意架空，無疑是在保障兒少權益上的一大損失，籲台中市政府盡快擬定新的遴選計畫，重新恢復兒少代表的會議參與權、提案權，「兒少不應該成為社會中的沉默者」。

台中市社會局則指出，市府依據兒少權法設置兒權會，其中2至4名兒少委員，過去由20多位台中兒少社區參與培力代表中推派出兒少委員，為讓兒少代表應更具多樣性，特別是身障、原住民及年齡較幼兒童，兒少委員現在是多元推薦，未來將視實際執行狀況滾動修正。

請繼續往下閱讀...

台中市近期有不少兒少代表抗議，市府擅自修改遴選計畫為兒少社區參與培力計畫，取消兒少代表出席兒權會與提案的權利，架空兒少代表權利，台中市「盧市府」疑再度上演廢除青年議會的惡例。

包括台中一中學生自治串連黨、中一中學習歷程忘記存黨、中一中學生維新黨今日也發表聯合聲明強調，過去歷屆代表參與兒權會小組會議的兒少代表，提案包括利用交通事故熱點數據分析車流量，保障學生上下學交通安全、擴大普查校園權勢性侵害、性騷擾、性霸凌以防治類似事件再次發生等，透過提案保障兒少的權益，證明兒少代表制度在實務上發揮功能。

但今年1月21日台中市政府片面將兒少代表遴選計畫，更改為兒少社區參與培力計畫，使原先選出的兒少代表喪失在兒權會提案之權利，社會局稱是依據新中央法規規範需增加「機關團體的推薦」，但該法規內容是規範中央會議的兒少代表遴選資格，並未涉及地方的兒少代表的權利義務；且修改後的培力計畫並未規範參與培力計畫成員是否具有參與兒權會的相關權利，等同使兒少代表名存實亡。

中一中學生自治串連黨主席陳宣丞表示，台中市政府以粗暴之手段剝奪兒少代表原有的權利，盼早日回復兒少代表的出席權與提案權，兒少的表意權應被尊重與守護。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法