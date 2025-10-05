看板畫師彩繪七堵 老公寓成另類火車的家

基隆市七堵區老舊公寓外牆斑駁，基隆市副議長楊秀玉協助外牆彩繪，讓牆面煥然一新，兼具在地人文風貌傳承。（記者俞肇福攝）

基隆市七堵火車站附近有許多老舊公寓，外牆陸續出現斑剝，在基隆市議會副議長楊秀玉協助下，由畫板畫師重新彩繪，繼日前七堵火車站對面公寓彩繪冉冉升空的天燈與超萌的貓咪，看起來頗為療癒；在舊的木製七堵火車站對面老舊公寓，近日也以油漆彩繪換新妝，將火車畫上公寓牆面，希望藉由在地火車文化特色，用圖畫說出在地故事。

雖然時序進入秋天，但秋老虎的威力令人不敢小覷，彩繪師頂著30幾度高溫，站在吊車上一筆一畫作畫，彩繪昔日進出七堵火車站的火車頭還會冒白煙，彷彿是走入時光隧道，重回往日時光。

請繼續往下閱讀...

協助規畫的楊秀玉說，七堵火車站自從南港專案後，成為台鐵的調車場，現在也是西部鐵路的起點，希望能以在地的鐵道文化來說在地七堵的故事，讓七堵人知道家鄉歷史，也讓旅客看見七堵的過往。

彩繪師江錦豐以兩年的時間在七堵車站附近區域，進行不同的畫作彩繪，最耗費心力的是5層樓公寓的巨型牆面，彩繪公寓要先漆上底漆、防水漆、將畫作彩繪上牆，老公寓除了可以經由彩繪過程做到防水防潮，還讓畫作躍然牆上，畫的不只是火車，除了公寓外牆有煥然一新的感覺，還讓人發思古之幽情。

七堵舊火車站前站因道路拓寬而退縮至現址，古樸的木製站體述說過往的鐵道歷史。（記者俞肇福攝）

在地的看板畫師江錦豐藉由刷底漆、防水漆，最後在彩繪完成舊公寓外牆的牆面，頂著30幾度的高溫工作，只為傳承在地的鐵道文化。（記者俞肇福攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法