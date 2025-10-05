為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    傳承135年礁溪中秋節盪鞦韆比賽 曾上泰踢響25次鈴鐺6連霸

    2025/10/05 10:08 記者江志雄／宜蘭報導
    選手伸腳踢鈴鐺過程驚險刺激。（圖由石姓讀者提供）

    選手伸腳踢鈴鐺過程驚險刺激。（圖由石姓讀者提供）

    宜蘭縣礁溪鄉中秋節盪鞦韆比賽已傳承135年，今年以「百年傳承，歡盪中鞦」為主題，昨天（4）晚間登場，公開男子組選手曾上泰在3分鐘內踢響25次鈴鐺，取得6連霸佳績，公開女子組黃萱儀踢響6次，獲得3連霸。

    礁溪鄉中秋節盪鞦韆比賽用的鞦韆架有7公尺高，前方架設竹篙，篙頂掛上一枚銅鈴，選手擺盪時伸腳踢鈴鐺，以踢響次數決勝負，今年公開男子、女子組，分別有38人及29人參賽。

    礁溪國小活動會場昨晚擠進大批觀眾為選手加油，公開男子組決賽的銅鈴高度7.3公尺，每人限時3分鐘。選手就位擺盪，輔助員助盪後放手，擺盪到一定高度，伸腳踢響前方鈴鐺，裁判敲鑼確認，過程驚險刺激，現場驚呼連連，曾上泰以踢響25次摘冠，獲頒3萬元獎金。

    公開女子組銅鈴高度4.5公尺，每人限時2分鐘，礁溪鄉籍的黃萱儀踢中6次封后，獎金1萬元到手，她在賽後上網發文，「冠軍留在礁溪很難得耶」，網友留言說，「看起來超好玩也超可怕」。

    主辦單位礁溪鄉公所表示，盪鞦韆的訣竅在於腰力、膽量、施力點、平衡感，尤其在伸腳踢鈴鐺時，身體容易扭曲而失去平衡感，選手要兼具技巧及膽識才能踢出好成績，今年活動吸引各地高手參賽，選手經過苦練，使出各自獨門技巧，大家因熱愛盪鞦韆有緣相聚，互相切磋交流，讓活動更有意義。

    礁溪鄉中秋節盪鞦韆比賽，選手伸腳踢鈴鐺，以踢響次數決勝負。（圖由石姓讀者提供）

    礁溪鄉中秋節盪鞦韆比賽，選手伸腳踢鈴鐺，以踢響次數決勝負。（圖由石姓讀者提供）

    礁溪鄉「百年傳承，歡盪中鞦」中秋節盪鞦韆比賽，昨晚在礁溪國小登場。（圖由石姓讀者提供）

    礁溪鄉「百年傳承，歡盪中鞦」中秋節盪鞦韆比賽，昨晚在礁溪國小登場。（圖由石姓讀者提供）

