台中老字號「香格禮坊」爆蛋黃酥有毛髮 食安處稽查3廠房限期改善

台中知名蛋黃酥名店「香格禮坊」。（記者蔡淑媛攝）

台中知名蛋黃酥名店「香格禮坊」接連爆出食安爭議，先有員工爆料有隱藏廚房、廚房牆面有霉斑、生鏽容器裝食材；又有消費者吃蛋黃酥，發現有裡面有一根捲曲的毛髮，馬上吐出來，連續上吐下瀉掛急。台中市食安處表示，溯源掌握該店另有3處製造場所，已擴大稽查，發現員工食材未離地放置、作業場所出現病媒等缺失，已責令限期改善，若仍不合格，將依法開罰6萬至2億元。

30年老字號的香格禮坊，每到中秋節檔期，排隊人潮洶湧，人龍綿延3、400公尺，相當壯觀，更是企業行號愛買的名店，大批購買蛋黃酥送員工或客戶，不過今年卻連爆食安問題，先有員工在教師節連假時爆料，有「隱藏廚房」專門用來躲避衛生局追查，還有用來刷蛋黃酥蛋液，是在室外毫無遮蔽環境下製作，廚具牆出現黴漬，衛生局當時突襲檢查，查出倉庫成品屬散裝食品，標示未違反規定。

但是查核作業場所員工未辦理體檢、食材未離地放置、未落實食品添加物管理等衛生缺失，不符食品良好衛生規範準則，責令業者限期改善，若複查若仍不合格，將依法開罰。

不料隔週中秋連假，有消費者趙先生投訴，9月26日吃香格禮坊的蛋黃酥卻覺得口中有異物感，吐出來後竟發現裡面有體毛，覺得噁心開始上吐下瀉，這是公司中秋禮品香格的芋頭酥、蛋黃酥禮盒，送員工共490盒，他吃一顆就吐4次、拉6次，掛2次急診，通知店家後，對方僅在事後打了一通電話，就沒再關心慰問。

食安處表示，已溯源掌握該店另有3處製造場所，並擴大稽查，發現員工未辦理體檢、食材未離地放置及作業場所出現病媒等缺失，已責令限期改善，後續將不定期複查；若仍不合格，依法6萬至2億元罰鍰。

針對民眾反映食用蛋黃酥後身體不適，食安處說，經聯繫業者了解，確認有1名消費者曾於9月26日反映食用後不適，責令業者持續妥善處理消費爭議，以確保消費權益；同時，將持續監督業者落實自主衛生管理。

香格禮坊表示，趙先生一家要回南部，這幾天都有持續和他們聯繫，約定將登門拜訪；衛生局來稽查，也查出疏失。

香格禮坊在中秋節前顧客大排長龍買蛋黃酥。（記者蔡淑媛攝）

香格月餅每逢中秋節前店內塞滿包裝好的蛋黃酥準備出貨。（記者蔡淑媛攝）

