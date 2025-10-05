台中市中秋節暫停沿街收運垃圾 改採「定時定點」垃圾收運

明天中秋節，台中市維持垃圾收運服務，暫停沿街收運垃圾模式，改採「定時定點」垃圾收運服務。（記者蔡淑媛攝）

中秋節3天假期，台中市環保局為於明天（6日）中秋節當天暫停沿街收運垃圾模式，改採「定時定點」垃圾收運服務，在全市廣設638處定點，每處停留時間約5至30分鐘，方便民眾倒垃圾，提請市民提前掌握收運時間。

台中市環保局長陳宏益表示，中秋節賞月活動請響應惜食減量不浪費，如有廚餘應先瀝乾水分再丟入廚餘桶，並減少使用一次性免洗餐具。此外，中秋送禮貴在心意，民眾選購禮品時，請掌握「一多三少」，即禮品份量多、包裝材料少、種類少、印刷少的環保原則，減少包裝，送禮更大方。

陳宏益呼籲，歡慶中秋也請體諒清潔人員辛勞，烤肉後的垃圾，務必確認無火苗才丟入垃圾車，壓力容器（瓦斯罐、殺蟲劑、噴漆罐等）切勿丟入垃圾車，請收集後交給資源回收車，同時，戶外賞月請隨手帶走自己製造的垃圾，不增加環境負荷。

環保局表示，為利於市民掌握國定假日定時定點收運資訊，可至環保局網站查詢（https://www.epb.taichung.gov.tw/），或下載「台中垃圾清運大車隊」APP，即時接收最新消息，能自行設定清運3分鐘或5分鐘到點推播通知，讓倒垃圾更方便；垃圾清運相關問題，可撥打各轄區清潔隊詢問（電話請見官網：https://reurl.cc/V1RxYQ）。

