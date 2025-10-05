桃園航空城安置住宅9成住戶完成初驗 目標明年1月全面交屋

桃園航空城安置住宅A18街廓，鄰近高鐵青埔站。（桃園市政府住宅發展處提供）

桃園航空城安置住宅1411配售戶，其中位於機場園區（蛋黃區）有807戶，附近一期（蛋白區）有604戶，桃園市政府住宅發展處統計，截至9月底已完成1405戶的初驗，目前持續安排複驗工作，交屋進度持續推進中，以明年1月完成全面交屋為目標。

桃園市府住宅處表示，安置住宅整體已達45%住戶複驗通過，進入下一關交屋的程序，該處以「每週提升5%」的複驗通過目標持續推進；住戶於驗屋過程中反映的缺失項目，均立刻紀錄分為機水電、泥作、油漆、門窗美容和清潔等需改善項目，透過系統分類，要求承包商限期改善，也要求包商加派工班提升效率，並於確認改善後，立即通知住戶安排複驗。

住宅處指出，桃園航空城安置住宅於今年7月已全數取得11張使用執照，也已完成第一次測量登記，凡住戶複驗通過，並完成相關交屋費用繳納，蛋黃區部分由交通部民航局、蛋白區由桃園市府地政局會同安置戶辦理交屋。目前蛋白區已有5戶完成交屋，預計於10月再交付60戶；蛋黃區預計10月完成101戶。持續以明年1月完成讓全數住戶得以入新居、迎新春為目標。

住宅處說，安置戶入住後在社區管理委員會成立前，均已安排物業管理單位先行進駐，確保社區人員設備正常運作。住戶不論在交屋或入住後有管理或修繕疑慮，皆可透過物業管理單位反映，桃園市府將派員協助處理，也會協助住戶儘速成立管理委員會以辦理公設點交。

桃園航空城安置住宅街廓2外觀。（桃園市政府住宅發展處提供）

桃園航空城安置住宅街廓6外觀。（桃園市政府住宅發展處提供）

