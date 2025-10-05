教育部補助101校推戶外教育 北港高中記錄阿里山眠月物種

北港高中帶領學生前往阿里山眠月進行物種記錄，在阿里山車站合照。（教育部提供）

教育部去（2024）年10月4日發表戶外教育3.0宣言，教育部統計，113學年度補助101所學校，推動122件戶外教育計畫，鼓勵學校結合在地場域、跨域課程與素養導向教學實踐，發展多元且有深度的戶外學習，例如北港高中設計「走讀雲霧森林」課程，帶領學生在實作中進行阿里山眠月及塔塔加麟趾山的物種記錄。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，教育部以「迎向戶外世界，探索內心興趣」、「以學生為中心，共築平權環境」、「培養團隊精神，共創永續世界」等核心理念，實踐素養導向與永續發展（SDGs）教育，為深化學生對環境與社會的責任意識，且持續落實教育部推動戶外教育3.0政策，教育部補助學校推動戶外教育計畫。

北港高中說明所設計的「走讀雲霧森林」課程，結合攀樹、森林生態觀察與社區文化走讀，引導學生認識森林生態與地方環境變遷，帶領學生進行阿里山眠月及塔塔加麟趾山物種記錄，並討論森林保育的具體行動，透過走讀雲林湖本村社區、觀察八色鳥物種、訪談攤販與講解龍眼窯文化，培養學生具備批判思考與永續實踐能力的公民意識。

此外，華南高商設計「味蕾漫遊」課程，走訪鹿港與嘉義布袋海岸，校方表示，課程以海洋文化與食物源旅為主題，透過鹿港廟宇古蹟導覽與好美寮濕地體驗摸蛤仔活動，探索彰化歷史港口的人文發展與嘉義漁業環境變遷，藉由導覽及實作，學生從農漁產業鏈、宗教信仰與地方節慶中，理解人與土地、產業與永續的深層關聯，並思考未來在地經濟與生態保育的平衡策略。

華南高商推戶外教育，帶領學生前往好美寮濕地，了解溼地生態。（教育部提供）

