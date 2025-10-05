分享「鏟子超人」鼻酸故事 杜承哲：你挖的可能是他的一生

杜承哲分享網友在當「鏟子超人」的一段經歷，並提到有些人沒想通的是，國軍與超人們陪著災民一點一滴的收復失去的東西，可能是他的房子、還沒回來的家人，甚至是他的一生。圖為「鏟子超人」前往部落及佛祖街方向協助清理。（資料照）

國民黨發言人李明璇3日稱投入花蓮光復救災「鏟子超人」霸佔火車票、霸佔高速公路，還批「鏟子超人」唱滅火器《島嶼天光》一曲「噁心」，相關言論在網路炎上、引發網友撻伐。醫師杜承哲4日在臉書發文分享網友在當「鏟子超人」的一段經歷，並提到有些人沒想通的是，國軍與超人們陪著災民收復失去的東西，可能是他的房子、還沒回來的家人，甚至是他的一生。

有鏟子超人在Threads分享，挖土挖到一半的時候，屋主奶奶突然很開心，大家想說怎麼了，原來是挖到了珍藏21年的酒。網友透露，阿嬤說這一瓶酒她很寶貝，原來是她一位已經過世的好朋友送的禮物，原本開心地聽故事，不禁鼻酸了起來。

杜承哲指出，很多人不懂普通的自發性志工，究竟到現場產生了什麼意義？有的人甚至大罵鏟子超人「霸佔車票」、「霸佔國道」，在此同時她的同黨同事正在cosplay鏟子超人，還不時注意鏡頭有沒有拍到她。很多人也不理解，家沒了可以再建，人平安就好。換個地方待，舊的地方被淹了，一定要花費功夫心力還原它嗎？

杜承哲認為，這些人沒想通的是，國軍與超人們陪著災民一點一滴地收復、一起找回來的東西，可能是21年前過世好友的酒，可能是孩子和長輩的照片，可能是他這一生最珍貴的記憶。杜承哲強調：「你挖的不是一間屋子，是他還沒回來的家人，還有他的一生。」

